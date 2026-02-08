SUSCRÍBETE POR $1100
    Gabriel Suazo cometió un penal: el Sevilla de Alexis Sánchez evita la derrota ante el Girona en el último minuto

    El lateral hizo una torpe infracción cuando el partido terminaba, pero el arquero Vlachodimos atajó el remate de Christian Stuani. Fue un empate 1-1 que igualmente no le sirve de mucho al equipo de los chilenos. El tocopillano ingresó a los 74'.

    Cristian BarreraPor 
    Cristian Barrera
    Foto: @sevillafc

    El partido se debía jugar el sábado, pero las fuertes lluvias que azotaron la ciudad obligaron a LaLiga a aceptar la solicitud del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo de reprogramar el compromiso. Por esa razón, el conjunto de Nervión recibió al Girona este domingo, con mejor tiempo, aunque otra vez con malos resultados.

    Las malas noticias para el equipo de los chilenos llegaron muy rápido. Iban apenas dos minutos de juego, cuando Thomas Lemar abrió la cuenta. El francés recibió un pase atrás del español Hugo Rincón y en la entrada del área sacó un derechazo ajustado para vencer al arquero Odysseas Vlachodimos.

    Con el resultado adverso a los 104 segundos de juego, la tensión se tomó el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El lateral nacional era titular, mientras que el goleador histórico de la Roja estaba en la banca. Se trataba de un duelo clave en la lucha por el descenso, ya que los albirrojos llegaban un punto arriba del equipo de Mathías Almeyda, muy cerca del Rayo Vallecano, que ocupa el lugar 18, el último que relega de categoría.

    Pese a la desventaja, el Sevilla no se generó grandes ocasiones y tampoco sometió al Girona. No controlaba el juego ni la posesión. Al contrario, la visita se veía mejor, con más dinamismo y un juego directo.

    Ya en el segundo tiempo, los locales esbozaron alguna reacción, pero con muy poco fútbol. El nivel del archirrival del Betis de Pellegrini proyecta un duro cierre de temporada, en el que luchará por no caer en la zona de descenso directo más que por cualquier otro objetivo.

    El ingreso de Alexis Sánchez a los 74′ sirvió para que el dueño de casa intentara algo más en ofensiva. Y cuando el partido acababa, porque se jugaban los descuentos, el Diablito Echeverri se complicó en la salida, perdió la pelota y Kike Salas igualó mediante con un zurdazo de larga distancia.

    Era un punto que evitaba que el Girona se escapa y hundiera más a los nervionenses. Sin embargo, aún no terminaban de celebrar el empate cuando un torpe penal de Gabriel Suazo contra Iván Martín, tras una contra de la visita, enmudeció al Sánchez Pizjuán. El chileno fue amonestado.

    El uruguayo Christian Stuani, emblema de los catalanes, fue el encargado de patear, pero su tiro fue atajado por el griego Vlachodimos, que se convirtió en el héroe de la jornada. Fue la última jugada de un partido que se celebró como un triunfo en Sevilla.

