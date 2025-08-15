La feroz crítica de Carlos Caszely a Colo Colo en su centenario: “Ha sido lo más malo en su historia”.

Carlos Caszely no oculta su desazón en el centenario de Colo Colo. El Rey del Metro Cuadrado esperaba que el aniversario fuera una fiesta a lo largo de la temporada. Quizás cumpliendo las metas que había instalado Aníbal Mosa, como el bicampeonato de Primera División y luchar por la Copa Libertadores. A todas luces, nada de eso ha ocurrido.

Hoy, los dirigidos por Jorge Almirón están séptimos en la Liga de Primera, eliminados en el certamen continental, e incluso también afuera de la Copa Chile. En lo deportivo no han cumplido. Fuera del campo de juego, también ha sido un curso cargado de polémicas. Con peleas entre jugadores y conflictos entre dirigentes incluidos.

Caszely es el goleador histórico de Colo Colo.

Con todo eso sobre la mesa, el juicio del goleador histórico del Cacique es severo. No tiene dudas cuando es consultado por su parecer por lo vivido a lo largo de 2025. “Horrible. Ha sido lo más malo que ha tenido, creo que en su historia”, lanzó el exariete. Ni siquiera su condición de embajador lo hace recular en su opinión.

De hecho, el Chino pone como positivo solo la gira que han hecho por el país. “Lo único bonito que ha tenido este centenario es que el bus de Colo Colo ha sido espectacular recorriendo el país, y la estatua de David Arellano… que a nadie le gusta, pero para mí son dos puntos blancos en medio de tantos negros”, reconoció.

A la hora de encontrar el punto de quiebre, Caszely lo tiene claro. Visualiza la trágica jornada del duelo ante Fortaleza, donde fallecieron dos fanáticos, como el día que marcó un antes y un después. “Ahí empieza un quiebre. Y cuando pasa la desgracia de los niños, ahí yo creo que es un quiebre total. Ha sido todo fatal y andamos mal futbolísticamente, no encontramos el rumbo”, dijo. “A Colo Colo no le alcanza para campeonar”, enfatizó.