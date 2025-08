El duro recado de Carlos Caszely a Brayan Cortés en Colo Colo

Ha sido un año complejo para Brayan Cortés en Colo Colo. Una salida frustrada a inicios de temporada, errores en la portería y críticas de los hinchas. Por lo mismo, el iquiqueño está buscando partir del club y actualmente se encuentra en negociaciones con Peñarol de Uruguay, elenco que lo quiere a préstamo. Sin embargo, esta incomodidad del meta despertó las críticas de jugadores históricos como Carlos Caszely.

El Rey del Metro Cuadrado le abrió las puertas de salida de la institución y confía en alguien de la cantera para que tome su lugar: “El que no quiere estar en Colo Colo, que se vaya pues. Pero si se va Brayan, hay un chico (Eduardo Villanueva) ahí que viene con mucha fuerza, que jugó el otro día contra Valladolid y lo hizo bastante bien”, comenzó diciendo a Redgol.

Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

“Todos quieren estar en Colo Colo. Todos quieren llegar a Colo Colo. Por eso el que quiere irse, las puertas están abiertas, compadre, que le vaya bien. Para mí no es complicado. El que no quiere estar, que le vaya muy bien. Punto. Se acabó. Colo Colo más grande que todos“, agregó.

El ultimátum de Peñarol

Sin embargo, en la reunión de directorio de este miércoles, Blanco y Negro decidió no aceptar la primera oferta de los uruguayos: “Una de las cosas que habría que ver es si salimos a buscar un nuevo arquero o nos quedamos con los que tenemos en casa. Son discusiones que hoy no las tenemos claras, por esa razón no podemos entregar una contrapropuesta antes de poder saldar ese tipo de situaciones”, dijo el presidente Aníbal Mosa.

Esta respuesta molestó en Peñarol, en donde esperan poder contar rápido con Cortés. Incluso, lanzaron una advertencia: “Esto se ha alargado más de la cuenta. Nosotros necesitamos que el jugador viaje a Uruguay lo antes posible. Si no se define en las próximas horas o, a más tardar el fin de semana, nosotros iremos por otra opción sobre la que también estamos trabajando, un plan B”, dijo a El Deportivo Marcelo Solomita, integrante del departamento encargado de los fichajes de Peñarol.