Carlos Caszely: “Colo Colo 91 ganó la Copa, pero en Sudamérica se habla más del Colo Colo 73″

Carlos Caszely (74) es uno de los jugadores más importantes de Colo Colo en sus cien años e existencia. El lugar que ocupe en el podio obedece a múltiples razones. La mayoría de ellas, subjetiva. Hay una que, incluso, separa la categorización: a David Arellano se le sitúa en una posición aparte, casi divina. De los ‘mortales’, sin dudas, el Rey del Metro Cuadrado es un miembro indiscutido del triunvirato. Entre tantos títulos colectivos, hay un dato individual indiscutible: es el máximo goleador del club en partidos oficiales, con 208 tantos. Hace poco, en un amistoso, ingresó a la cancha del Monumental con ese dorsal, para refrescar algunas memorias.

Caszely es el embajador del centenario albo. En ese rol, que lo enorgullecía, le correspondió comunicar la cancelación de los festejos relativos al centenario del club más popular de Chile, producto de la tragedia que se vivió el jueves 10, con motivo del duelo ante Fortaleza, por la Copa Libertadores: dos muertos y graves incidentes que ponen en duda el futuro del club en la competencia. “El gobierno culpa a Carabineros, ellos al estadio, todos se echan la culpa. Ojalá mañana se pongan de acuerdo para una ley dura, pero sin dictadura porque tiene que ser así. No puede ser que por 20 chicos 40 mil personas y millones en el país se vean perjudicadas por chicos que entran a sacarse fotos. Pónganse colorados una vez y no amarillos mil veces“, lanzó. También dijo que la grandeza del club le permitirá levantarse.

Igualmente, se detiene en el honor que representa la designación. “Cuando me lo ofrecieron, sentí, primero, una emoción muy grande. Lógico. Hay tantos nombres y tantas figuras que han pasado en estos 100 años por Colo Colo”, admite, antes de revelar a El Deportivo sus primeras impresiones de un simbólico e intenso tour. “Partimos en Punta Arenas. Nunca es tan sorprendente, pero pasaron cinco mil personas por el bus. Siempre dije que para llevar la historia de Colo Colo a lo largo del país deberían arrendar un tren, por lo menos con diez carros, para que cada uno llevara porcentaje de ese Colo Colo. Hicieron un buen trabajo. Después nos fuimos a Puerto Bulnes y, a pesar del frío, de la lluvia, de la nieve y el viento, llegamos y logramos sacar fotos maravillosas. Y ahí comenzó la vuelta para seguir recorriendo el país. El bus lo embarcaron para ir a Puerto Montt. Y demoraba cuatro días en llegar. A finales de mayo vamos a estar llegando a Arica”, sostiene, respecto de un recorrido del que no quiere perderse estaciones. Es, sin dudas, la principal atracción.

Carlos Caszely celebra después de anotar en la despedida de Jaime Valdés (Foto: Photosport) MH

Un lazo eterno

¿Cómo se recibe en los extremos del país a Colo Colo, considerando que nunca lo han visto jugar en vivo?

Es impresionante. Uno ya lo sabe, porque está acostumbrado al cariño y al respeto que hay de la gente de Colo Colo y del fútbol en general. Eso se traduce en que nos tomemos más de mil fotos, en no sé cuántas camisetas firmar, cuántos cuadernos y más de algún regalo que te hacen. Entonces, hay que venir con una maleta vacía para irse con una llena. De recuerdos y de amor.

En este contexto, ¿qué siente que usted representa para ellos y para los colocolinos en general?

Para todo el colocolino que no ha viajado es una novedad ver el bus con los 100 años de Colo Colo, que están muy bien representados. Partiendo por David Arellano, en 1925, hasta hoy, pasando por cada episodio importante, de cada historia. Se va dividiendo cada 10 años y es algo realmente impactante para la gente que nunca vio la Copa Libertadores de América, que está ahí. O los videos que hay en el bus, en que la gente puede apreciar los goles que nos anularon el 73 para robarnos la Copa. Hay fotos, videos, camisetas. Hay mucha historia, que la gente la recibe con mucho respeto y cariño.

Más allá del bus, está Carlos Caszely, la figura más emblemática de Colo Colo. Sé que le puede costar hablar en primera persona, pero imagino que la gente lo dimensiona más allá de su mera presencia.

Sí. Soy el símbolo de Colo Colo. Por algo soy el embajador de Colo Colo, a pesar de que por el club han pasado miles y miles de jugadores, figuras. Mucha gente. Imagínate el orgullo grande que es. Además, porque fue por unanimidad. No hubo nadie que dijera “quizás, tal vez”. Eso, para mí, tiene un sentido emocional muy fuerte. Muy grande.

¿Se siente el jugador más representativo de la historia de Colo Colo?

Yo siento que los más de 20 años que estuve en Colo Colo, desde los nueve en que llegué hasta los 35, cuando me retiré, traté de hacer lo mejor posible y eso quedó plasmado en el hincha colocolino. Antes era el niño me hablaba por su papá, después, el niño que me hablaba por el abuelo. Y así. Hoy, a los 75 años (en rigor, está pronto a cumplirlos), estoy llegando a que me digan ‘mi bisabuelo me contaba de sus jugadas. De las historias de Carlos Caszely en la cancha. Del Rey del Metro Cuadrado’.

Ese bisnieto es que el que hoy lo ve llegar al Monumental y le pide fotos, aunque no lo haya visto jugar.

Claro. Los goles los vio. No me vio jugar en vivo y en directo, pero los goles los vio porque el papá o los abuelos le mostraron los videos. En blanco y negro. Y le muestran el ‘Se pasó‘, cuando el estadio gritaba. Todo eso está en el inconsciente del colocolino y yo creo que en del futbolero en general.

¿Qué sintió hace un par de semanas cuando le gente desplegó una bandera con su nombre y número en el Monumental?

Me mataron. No tenía idea, porque no era ni mi cumpleaños ni mi santo. Era nada más que el reconocimiento de los hinchas que quisieron homenajearme. Yo me sentí muy sorprendido. No se puede graficar. Me sorprendieron muchísimo.

Ese tributo coincide con un momento que a usted no le gusta recordar, como la muerte de su esposa, María de los Ángeles. Quizás puede ser una forma de devolverle la mano al ídolo que tantas alegrías le dio. ¿Lo entendió así?

Sí. Indudablemente, me apañan por todo lo que me ha pasado. Es un apañamiento total. No solo de la gente de Colo Colo. Es de toda la gente del fútbol, de diferentes equipos. Hay un respeto enorme por lo que me pasó y eso uno lo siente. En cada paso que doy, en cada calle por la que paso. Por cada avenida, por cada plaza, por cada parque se me acerca algún hincha del fútbol. No solo de Colo Colo, sino de cualquier equipo.

¿Cuánto le ha ayudado ese apoyo?

Muchísimo. Al túnel negro al que no le veía salida, ahora le veo un poquito esa luz al final. Estaba muy mal. Hasta hoy. No puedo negar que hay noches en que todavía lloro.

Carlos Caszely (Foto: Andrés Pérez) Andres Perez

Los hitos inolvidables

¿Cuáles son, a su juicio, los grandes hitos de Colo Colo en sus 100 años?

La rebeldía de David Arellano, el primer campeonato, en 1937, el del 41, la llegada de los hermanos Robledo, el título de goleador histórico de Luis Hernán Álvarez, al Colo Colo 73, a Colo Colo 91, los cuatro títulos de Claudio Borghi. Son situaciones y logros que están grabadas en la memoria del colocolino. Sobre todo el Colo Colo 73, cuando nos robaron la Copa Libertadores. No me voy a cansar de decirlo.

¿Cuál es el mejor equipo histórico de Colo Colo, dentro de los que nombró?

Hay dos formas de verlo. Como equipo, como reconocimiento en toda Sudamérica, es Colo Colo 73. Pero, para mí, el mejor de todos es el Colo Colo 91, porque obtuvo la Copa.

Midiéndolo desde el éxito.

Colo Colo 91 ganó la Copa. En Sudamérica, se habla más de Colo Colo 73.

Esta definición es crucial, porque la hace usted, que fue el símbolo del Colo Colo 73.

Claro.

¿Hay que tener la suficiente humildad para plantearlo así?

Más que humildad es realidad. A nosotros nos robaron la Copa Libertadores del 73 y eso lo voy a decir siempre, pero Colo Colo 91 fue campeón. Contra eso, no hay nada que decir.

Al Colo Colo 73 la gente lo tiene un sitial especial, por lo que significó para el país, en un año turbulento.

Está escrito en los libros de historia de Chile y de Sudamérica. De la época de Allende y de la dictadura. No es algo que digamos nosotros. O que la vivimos, pero no la escribimos.

A partir de esa misma experiencia, se puede concebir que Colo Colo es mucho más que un equipo de fútbol.

Si. Por algo es un club social y deportivo.

¿Qué es Colo Colo, Carlos?

Todo.

Hay gente que lo describe como su forma de vivir.

Colo Colo es todo. La pasión que entrega el cuadro popular es impactante. Uno ve gente llorar, gente reír, gente abrazarse que no se conoce. Por eso te digo que es todo. Es sol, es luna, es mar, es cordillera. Es lluvia y nieve.

Es alegría, tristeza y rabia a veces, ¿no?

Lógico. Como la vida. Pero es mucho más alegría que tristeza.

Carlos Caszely, en un partido de Colo Colo, en los ochenta. CONSORCIO PERIODISTICO DE CHILE - COPESA

Una actualidad turbulenta

¿Cómo ve al actual Colo Colo? Porque resalta la figura del Club Social y Deportivo, pero al club lo administra Blanco y Negro.

Hoy pasa por una corriente muy tormentosa, que no debería ser. Hoy estamos en los 100 años y todos deberían remar para el mismo lado y no estar poniendo piedrecitas unos a otros para tratar de ganar un puesto. Desgraciadamente, Colo Colo está pasando por una tormenta muy fuerte.

¿Le han pedido la opinión? ¿Ha tenido la posibilidad de traspasar esta inquietud?

No la piden. Y yo no tengo nada que ver en relación a los problemas que tenga la gente de Blanco y Negro o la gente del Club Social. Y aquí yo me agrando un poco: yo creo estar sobre todo eso, porque soy el embajador de Colo Colo en los 100 años.

También puede pasar que la gente perciba que alguien lo quiere utilizar.

No. A mí ya me utilizaron en política. Ya no me utilizan más. A mi edad, a los 75 años, hago lo que quiero.

¿Qué le pediría a Blanco y Negro pensando que en cada abril se convoca a la Junta de Accionistas y se termina eligiendo nuevo presidente? Esteban Pavez dijo que le daba lata.

Solamente pido que para este año tengan la capacidad de dejar los egos de lado.

Y el hincha, ¿cómo tiene que celebrar el centenario?

Con todo. Cada piño va a celebrar en su lugar. En cada ciudad, en cada barrio habrá un asado y van a tirar la casa por la ventana. En cada pueblo, en cada población van a hacer lo mismo.. Lo sé porque uno ya lo puede apreciar. Cuando me he juntado con los piños de Colo Colo a lo largo del país, me he enterado de que cada uno va a hacer celebraciones a concho.

¿La guinda de esa torta tiene que ponerla el primer equipo, sobre todo con la participación en la Copa Libertadores?

No. La guinda de la torta es David Arellano y los 100 años. Esa es la guinda de la torta.

Pero Colo Colo se reforzó pensando en una Copa Libertadores que, por lo mismo, sería simbólica.

Pero siempre Colo Colo se caracteriza por tratar de ir a buscar la Copa Libertadores. Cada vez que está en la Copa. No solamente por los 100 años. Toda la vida ha sido igual.

Viendo al equipo, a los refuerzos que llegaron, el rendimiento actual ¿cómo lo ve aspectado, pensando el grupo que le tocó?

A Colo Colo le formaron un gran plantel. Ahora vamos a ver cómo lo hace Almirón para hacer un buen equipo.

Hasta aquí, ¿qué impresión tiene?

Te insisto: Colo Colo tiene un gran plantel. Hay que ver qué pasa con Almirón, que tiene que hacer un buen equipo.

¿Le gusta Almirón como técnico, a partir de lo que hizo el año pasado?

¿Vamos a hablar del Centenario o del equipo actual?

Le aprovecho de preguntar.

El año pasado hizo un muy buen trabajo.