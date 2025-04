Colo Colo no festejará el centenario. El trágico desenlace que tuvo el encuentro frente a Fortaleza, por la Copa Libertadores, motiva el cambio de planes. Los albos están golpeados por la muerte de dos de sus aficionados. Paralelamente, enfrentan serios cuestionamientos e investigaciones de parte de la Conmebol y de las autoridades nacionales

“Íbamos a celebrar el centenario, pero vamos a cambiar la palabra y ahora vamos a conmemorar. Se va a eliminar la cena del viernes, la fiesta del sábado y haremos solo cosas pequeñas como la inauguración de la estatua a David Arellano”, anunció Carlos Caszely, el embajador del festejo del Cacique.

Colo Colo anuncia la cancelación de los festejos por el centenario

El Cacique tenía una extensa agenda de actividades prevista. De hecho, se había suspendido el partido frente a Iquique, precisamente para no interponerlo con el significativo acontecimiento institucional.

Los albos tenían previsto realizar una cena de gala, el viernes, en el Monumental, ante unos mil invitados, de todos los sectores sociales y del fútbol. Al día siguiente, se iba a realizar el denominado Albopalooza, un espectáculo artístico que iba a considerar la presentación de artistas como Los Tres, Los Jaivas, Princesa Alba y Américo.

Sin embargo, los graves sucesos, que motivan el inicio de investigaciones formales al respecto, cambiaron considerablemente el ánimo.

Aníbal Mosa, en el partido entre Colo Colo y Fortaleza. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

“Leña del árbol caído”

La dirigencia alba intenta establecer límites respecto de la responsabildad. “Es fácil hacer leña del árbol caído. Nosotros somos responsables de lo que pasa dentro del estadio. De la reja para adentro. De lo que pasa de la reja para afuera no es responsabilidad nuestra. De lo que pase de la reja para adentro, yo respondo”, contesta Aníbal Mosa.

“De lo que pase en la calle no podemos hacernos cargo”, insiste, visiblemente molesto ante una consulta periodística relacionada con quién debe hacerse cargo de la situación.

Mosa también precisó qué sabía el club al momento en que se habían producido ambos decesos. "La información que se manejaba es que era un accidente de tránsito. Nunca se informó que había fallecidos”, sentenció.

El dirigente planteó que el club se ha reunido con las autoridades y que cumple con las exigencias para la realización de los espectáculos. “El que no está en el Registro Nacional de Hinchas no entra al estadio, no entra a Colo Colo. Hemos tenido reuniones con las delegaciones, con el alto mando de Carabineros, porque nos hemos ido a poner a disposición de ellos, porque nosotros no queremos que sucedan estas cosas”, puntualizó.

“No estamos felices con esta situación. Ni deportiva, ni económica ni socialmente. Esto no es Colo Colo, pero por algo estamos aquí, dando la cara. Siempre vamos a estar a disposición de las autoridades, para hacer las mejoras. Estamos haciendo los sumarios correspondientes, para identificar cómo entraron esas personas. Entonces, es un problema que ocurrió afuera, se trasladó para adentro, pero no nos podemos hacer responsables de lo que ocurre en la vía pública”, concluye.

Condena a Saldivia

En tanto, además de referirse a la situación que afectó a los hinchas fallecidos, el capitán albo, Esteban Pavez, fustigó la actuación de Alan Saldivia, quien entonó cánticos contra Universidad de Chile, en el marco del velatorio de una de las víctimas fatales. El volante, junto con Mosa, había representado al club en las exequias.

“Estuvo pésimo. Lo hablé con él”, declaró el volante, portador de la jineta del Cacique, en el marco de la conferencia conjunta con Mosa y Caszely en que se comunicó el cambio de rumbo en la que debía ser la celebración más importante de la historia del club popular.