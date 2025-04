Esteban Pavez, capitán del Cacique: “Sabemos que tenemos que mejorar; en la Copa no te perdonan”

Colo Colo inicia el principal desafío del año. La definición surge del propio club albo, donde no escoden que la principal ambición de la temporada es mejorar la campaña anterior en la Copa Libertadores, en la que llegaron a cuartos de final, donde los eliminó River Plate. La ambición es mayor. En Macul admiten que se reforzaron pensando en ganarla. Sin embargo, el rendimiento y los resultados en el inicio de la temporada obligan a la cautela.

Esteban Pavez, el capitán del Cacique, aborda la actualidad del plantel que dirige Jorge Almirón antes de enfrentar a Atlético Bucaramanga. En su análisis hay varios elementos para explicar por qué los albos aún no alcanzan el nivel proporcional a las expectativas que generaban la performance del año anterior y los refuerzos que sumaron para fortalecer esa estructura. “Nos falta, pero ante Palestino nos faltaron varios jugadores importantes, como Lucas y el Vicho (Pizarro). O el mismo Arturo (Vidal) desde el inicio. Este año nunca hemos podido jugar con el equipo que el profe quiere. Esperamos que el martes podamos estar con todo el equipo. Va a a ser un partido totalmente diferente a este“, sostuvo el volante, después del empate ante el equipo de La Cisterna.

Ilusión copera

El capitán albo establece el objetivo inmediato con claridad. Y, con la misma sinceridad, aborda las materias pendientes. “Vamos a buscar los tres puntos. Los partidos de Copa son a muerte. Sabemos que tenemos que mejorar, sobre todo en la parte defensiva. Hoy (ante Palestino) nos ganaron todos los duelos. En la Copa no te perdonan. En la Copa Libertadores es muy importante el arco en cero”, detalla.

Luego habla de las metas en el torneo. “El año pasado hicimos una gran Libertadores. Este año vamos por lo mismo y un poco más. Todos soñamos con ganarla. Sabemos que es un camino muy difícil, pero vamos a ir partido a partido. El del martes es una final. Esperamos tener a todos los jugadores disponibles. Es lo que quiere el profe, lo que queremos nosotros. El partido en Colombia es difícil, pero queremos ir a buscar los tres puntos, porque eso nos puede marcar un antes y un después. Tenemos dos rivales más complicados. Uno que es muy copero, como Racing, Fortaleza nos dejó eliminados el 2023, acá, Es una espinita clavada que tenemos. Pero creo que tenemos que ir a ganarlo para pensar en clasificar a cuartos”, sostiene.

Esteban Pavez, en un partido de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Los dardos

El mediocampista aprovecha la instancia para abordar un tema complejo: la alta cantidad de partidos suspendidos en la temporada. “La ANFP es un tema aparte. Este año han pasado muchas cosas con la ANFP que no están bien. Esperemos que se pueda regularizar eso. Muchas suspensiones de partidos. Esperemos que de aquí para adelante no pase más, porque eso le hace mal al fútbol chileno. La organización debería ser mucho mejor”, sostiene.

Sin embargo, defiende la postergación del partido entre los albos e Iquique, por el centenario del club popular. “Es una fecha muy importante para el club. A mí me hubiese encantado jugar ese día acá, con nuestra gente. Que hubiera sido una fiesta. Pero, bueno, nos programaron en Iquique. Son cosas que, a veces, no se entienden. Creo que el club hizo la solicitud para jugarlo de local y nos tiraron de visita. Pero, como digo, espero que no se suspendan más partidos”, insiste, en el mismo sentido.

De reojo, por cierto, mira hacia el Superclásico ante la U. “Nosotros queremos jugar ese partido. Tenemos tres partidos antes del Superclásico. Debemos enfocar netamente en el martes. Pero sí, queremos jugar. Esperemos que de aquí a fin de año se juegue siempre y no se manche la pelota”, insiste.

El llamado de atención

Abril es un mes clave para Colo Colo. Además del festejo del centenario institucional, hay una instancia clave para el futuro del club. La renuncia de Alejandro Droguett al directorio de Blanco y Negro obligará a que en la junta de accionistas se vuelva a elegir directorio. Al mediocampista, la situación no le agrada. “Más que como capitán, como colocolino que me siento, eso no le hace bien a la institución. Ojalá que los períodos de presidentes fueran por mucho tiempo, porque sabemos que ahí pasan muchas cosas políticas. Eso es lo que pasa acá. Me gustaría un presidente durara cuatro o cinco años, que fuera con un proyecto a largo plazo, pensando primero en las divisiones inferiores, que creo que es lo primordial, y después pensando en el plantel profesional a largo plazo”, plantea.

“No le hace bien a la institución todos los años estar cambiando presidente. Ojalá se pueda mantener un presidente por mucho tiempo. Eso no pasa por mí. Lo digo netamente como colocolino, más que como capitán”, concluye.