Un acongojado Aníbal Mosa asegura que Colo Colo “está de luto” y Edmundo Valladares declara “el fin de Estadio Seguro”

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, fue uno de las últimas personas en abandonar el estadio Monumental, tras los serios incidentes que ocurrieron en el partido entre Colo Colo y Fortaleza.

El timonel de Blanco y Negro estaba profundamente afectado por el fallecimiento de dos jóvenes en las inmediaciones del recinto deportivo y aseguró que “el club está de luto”.

“Lo más terrible es la perdida de las dos vidas. El centenario, el partido y las posibles sanciones ya las analizaremos. Hoy lo más duro es la muerte de estos dos hinchas y nos tiene a todos conmocionados y nos pondremos a disposición de las familias para ver en que podemos ayudar”, agregó el empresario sureño.

Sin embargo, no dejó afuera lo sucedido dentro de la cancha y detalló que “vamos a conversar con Conmebol, vamos a conversar con ellos. La información de lo que pasó en la cancha se analizará con la cabeza fría... Estamos recopilando los nombres, apellidos y rut de las personas que invadieron la cancha y no permitieron que este partido continuara”.

También detalló que “vamos a hablar con la gente de seguridad y carabineros para que no sigan ocurriendo este tipo de cosas, porque esto no solo daña a Colo Colo, también le hace mal al país y la convivencia social. Tenemos que buscar soluciones y ponernos metas para que esto no vuelva a ocurrir”.

Y enseguida agregó que “necesitamos la ayuda de todo el país, de las autoridades, porque esto no lo vamos a solucionar solos... Tiene que haber un replanteamiento completo de lo que es la seguridad en los estadios”.

Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El fin de Estadio Seguro

Por su parte, el timonel del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, endureció el discurso y dio por acabada la institución que debería velar por que nada de esto ocurra en los recintos deportivos.

“El foco está en la pérdida de las dos vidas... Es una situación terrible y con ello, se confirma el fin del Plan Estadio Seguro. Por lo que lamentamos lo sucedido en esta noche amarga para las y los cololocolinos”, aseveró.

Valladares también exigió “una investigación de todo lo sucedido y la revisión de lo que se está haciendo. Debemos ver los pasos a seguir, pero hoy el foco está con las dos víctimas de esta noche.. No puede ser que uno venga a ver el equipo y termine muerto en las inmediaciones, por lo que exigimos las mayores penas para los responsables”.

Por último, el recién electo presidente del CSD concluyó que “es inaceptable que se autorice la realización de un partido con los incidentes que habían ocurrido”.

Miras las palabras de Aníbal Mosa y Edmundo Valladares:

⭕ #AHORA24H



Incidentes en el Monumental obligan a suspender el partido



Aníbal Mosa, pdte. de Blanco y Negro: "Lo que ha ocurrido hoy día es terrible (...) no solamente ensucia a Colo Colo, esto le hace mal al país"



📡 En vivo ➡️ https://t.co/dScQTp6tzj

🖥 @tvnplay ➡️… pic.twitter.com/5pB9whHMGB — 24 Horas (@24HorasTVN) April 11, 2025