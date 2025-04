Ministro de Seguridad acepta renuncia de Pamela Venegas a Estadio Seguro y tilda a la ANFP de “oportunista”

Desde el pasado 1 de abril, comenzó a operar el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, a cargo de Luis Cordero. Una de las primeras crisis que debe afrontar la cartera es la violencia en el fútbol, en particular tras la caótica jornada en el Monumental, con dos fallecidos y la cancelación del partido entre Colo Colo y Fortaleza, por la Copa Libertadores.

En una alocución en las dependencias del Ministerio, el exsubsecretario del Interior habló del asunto, por la gravedad de los hechos.

“El fútbol es un espectáculo que busca que las familias puedan participar activamente, sin temor y sin riesgos. Los actos vandálicos, especialmente los que ocurrieron hoy, es un asunto que no podemos tolerar. El fiscal se ha referido al contexto en el que sucedieron los hechos y que son objetivo de la investigación. El funcionario (de Carabineros) implicado está en calidad de imputado y está a disposición del fiscal, esperando las pericias. Por ahora se encuentra apartado de sus funciones operativas y así se mantendrá”, comenzó diciendo el abogado.

Cordero dejó varias cosas. Una de ellas fue que le aceptó la renuncia a la encargada del plan Estadio Seguro, la periodista Pamela Venegas. “Por instrucciones del Ejecutivo, el delegado ha comunicado a los organizadores la suspensión del partido de hoy, a pesar de la opinión de los organizadores. Dadas las circunstancias, las formas en que se adoptaron algunas decisiones, la delegada de Estadio Seguro Pamela Venegas, ha presentado su renuncia y la he aceptado”, manifestó.

Pamela Venegas renunció a su cargo en Estadio Seguro.

Empezaron a surgir dudas respecto a la realización de la fecha de la Liga de Primera, este fin de semana, que contempla el Superclásico en el Estadio Nacional. El ministro Cordero ratificó que el fútbol se juega: “Respecto de la fecha de este fin de semana, el Ejecutivo ha considerado que ésta se debe mantener, por respeto y memoria de las personas fallecidas”.

En particular respecto al duelo del domingo entre la U y Colo Colo, que fue modificado en su horario precisamente por determinación de la autoridad (de 18.00 horas pasó a las 16.00 horas), se disputará “sin perjuicio de las evaluaciones de seguridad que se puedan adoptar mañana (viernes)”. Detalló que se considerarán cuatro anillos de seguridad, se le ha requerido a las policías información de inteligencia, uso racional de las estaciones de Metro y reforzamiento de Carabineros.

Cordero le respondió a la ANFP, que emitió un comunicado solicitando que el Registro Nacional de Hinchas sea una ley de la república. “La ANFP no puede usar el registro de hinchas cada vez que no asume su responsabilidad. Debe atender como organizador de espectáculos deportivos y exigirle a los clubes. Me parece oportunista esa declaración”, dijo el secretario de Estado.

“Los hechos ocurrieron afuera del recinto. En el lugar se estaba haciendo la pericia ordenada por el Ministerio Público. Ninguna de estas medidas se toman improvisadamente. Dado que los organizadores tomaron una posición pasiva, el Ejecutivo tomó decisiones”, añadió el ministro. Añadió que “hay protocolos adicionales que se van a revisar para futuros partidos internacionales”.

Otro asunto que dejó la alocución de Luis Cordero fue que tildó directamente a las barras bravas como “organizaciones criminales”. “Por cierto, el fútbol es un espectáculo. Es un lugar de convocatoria, que debiera ser de diversión, no para disputas y peleas. Se afecta la imagen del país y la manera en que entendemos (la actividad). El Ejecutivo no va a tener ningún reparo en tratar a las barras que realizan este tipo de acciones, como medio aparentemente de apoyo, como organizaciones criminales”, emitió el encargado de la Seguridad Pública.