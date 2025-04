Quién fue María Colo Colo, la histórica hincha alba que falleció a horas del centenario

María Ided del Carmen Fernández tenía asumido desde hace mucho que nadie conocía su real identidad. De hecho, solía sugerir que su número de teléfono fuera registrado con el apodo que marcó su vida. “Póngale María Colo Colo, así no se olvida”, decía, aunque, en efecto, dejar de reconocerla fuera imposible. Formaba parte del paisaje del estadio Monumental y de las actividades que realizaba el club en distintos momentos históricos. No hay fanático, jugador ni dirigente que no haya conocido su rostro.

Para el público masivo, María Colo Colo vino a ser conocida en la víspera de la final de la Copa Libertadores de América de 1991. La efervescencia por asistir al partido frente a Olimpia, que se jugaría en ese inolvidable 5 de junio, provocó una demanda explosiva de las entradas. La fanática había quedado sin la suya. Era una época distinta. Los boletos se compraban presencialmente en la sede alba de Cienfuegos 41. Las filas abarcaban varias cuadras. La dirigencia presidida por Eduardo Menichetti le solucionó el problema. Hasta ahí, cuatro décadas siguiendo al club merecían la consideración.

Quien fue María Colo Colo, la histórica hincha alba que falleció a horas del centenario

Que ambas cuentas oficiales albas, la de Blanco y Negro y la del Club Social y Deportivo Colo Colo, hayan lamentado formalmente su deceso da cuenta de su trascendencia y de la transversalidad que tenía en Macul. Su último deseo era celebrar el centenario institucional. No alcanzó a concretarlo.

De hecho, en el momento más álgido de la disputa entre ambas instituciones, un sencillo acto suyo representaba su intención de mantener la unidad institucional: en la antesala de cada partido se le podía ver instalada en una mesa cobrándoles las cuotas a los socios de la corporación, uno de los pocos ingresos con los que contaba la entidad para mantenerse con vida.

La instalación mejoró semanas después. María Colo Colo llegó a contar con un más cómodo y vistoso stand que, según confesó a El Deportivo, fue construido por instrucción de Arturo Salah, entonces presidente de Blanco y Negro. “Me dijo que no podía estar cobrando en esas condiciones”, explicó, en esa oportunidad, a El Deportivo.

María Colo Colo junto a Óscar Opazo. Foto: @maria.colocolo / Instagram

El último recuerdo es más feliz. Su último cumpleaños, el nonagésimo, fue celebrado con una fiesta que se realizó en el hall de acceso principal del estadio Monumental. Hubo varios invitados y música en vivo. Era cercana a Aníbal Mosa, el timonel de la concesionaria alba.

El anterior había coincidido con la presentación de Arturo Vidal como refuerzo albo. Hubo sentidos abrazos y recuerdos entre ambos. La fecha, el 23 de enero, coincide con un hito institucional que aconteció en 2002: la declaración de la quiebra del club.

El último tributo

Hace un par de semanas, María Colo Colo recibió el que podría considerarse el último tributo. Su imagen fue inmortalizada en Lo Espejo, en un mural vecino al que consideraba a personajes históricos del club: Antonio Labán, Chamaco Valdés y Esteban Paredes.

Alcanzó a agradecer el gesto y a posar junto a él. "Me siento muy orgullosa que gente tan linda se acuerde de mí. Muy contenta y muy agradecida de quienes hicieron tan lindo mural", publicó en su cuenta en Instagram.