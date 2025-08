El feroz dardo de Carlos Caszely contra Jorge Almirón tras la nueva expulsión del DT.

En Colo Colo ya no hay paciencia. El empate 2-2 ante Huachipato dejó al Cacique a 15 puntos del líder Coquimbo Unido. La idea de pelear por el título de la Liga de Primera es cada vez más lejana en Macul. En ese contexto, Carlos Caszely, el goleador histórico del cuadro de Pedrero, fue duro con Jorge Almirón.

“Yo creo que lo que él quiere terminar el contrato o que le paguen para irse. Solamente eso, nada más“, lanzó el exdelantero.

En esa línea, y también abordando el paso de Brayan Cortés a Peñarol, el Rey del Metro Cuadrado apuntó a quienes no valoran su estadía en el Monumental. “El que no quiere estar en Colo Colo que se vaya, el club es más importante que todos nosotros juntos, es el club más grande de Chile y el que no quiere seguir, que se vaya”, enfatizó.

Almirón fue expulsado nuevamente en Colo Colo. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Desazón en el Cacique

En el plantel de Colo Colo también hay desazón por la temporada. “La expulsión del profe (Almirón) me tocó estar en la banca. Esta vez no hizo nada, el preparador físico tampoco hizo nada y lo expulsan de una. No sé qué está pasando con el arbitraje, han cometido muchos errores. Esto no es excusa ni nada, solamente estoy hablando del arbitraje”, dijo Esteban Pavez.

“Obviamente uno quiere que sean autocríticos. Es difícil hoy hablar contra ellos, porque cualquier cosa que uno hable te multan, te suspenden, la verdad que es algo que está pasando un poco feo. Ayer también hubo partidos muy polémicos. Hoy día hay VAR y siguen pasando cosas extrañas”, añadió.

Por otro lado, el capitán abordó las pifias que recibió. “No está bien, uno es profesional, a uno le tocó ser muy criticado este año, yo soy el capitán de Colo Colo y no es fácil. Obviamente siempre nos critican en estos malos momentos, no es fácil, sé que no he tenido mi mejor rendimiento este año y es parte del fútbol. A nadie le gusta que lo critiquen, pero es parte de esto, así es el fútbol. Duele un poco, pero esto cambia si nosotros ganamos”, comentó.