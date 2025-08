Figura de Colo Colo se lanza con todo contra los árbitros: “Son soberbios y no te miran a la cara”

El volante de Colo Colo, Claudio Aquino, continuó con las críticas contra el arbitraje nacional después de que el árbitro Diego Flores le mostrara la tarjeta roja a Emiliano Amor y Jorge Almirón en el empate 2-2 contra Huachipato disputado este fin de semana.

Una situación que complicó el desarrollo del partido y que deja al Cacique 15 puntos por debajo del líder, Coquimbo Unido, por lo que ya comienzan a olvidarse del título.

Una vez terminado el encuentro, Aquino comentó que “creo que para nosotros por ahí, en algunas jugadas, recibimos tarjetas muy fácil y nos echan al profe. Vas y les preguntas algo al árbitro y son soberbios, no te responden ni te miran a la cara. Uno siempre trata de hablarles con respeto, pero de la otra parte no pasa lo mismo”, acusó el futbolista.

“Pero no hay que hablar mucho del arbitraje. Nosotros tenemos que mejorar, eso está claro. Aunque cuando nos quedamos con un jugador menos supimos correr y jugar par crear situaciones de goles. Al menos pudimos empatar el partido”, complementó el argentino.

Y a pesar de la distancia que tienen con el puntero del torneo, el volante indicó qué aspectos necesita mejorar el equipo para remontar en la competencia.

“Tenemos que tratar de corregir los errores, que son constantes. Que nos lleguen una vez y nos hagan goles. Pero esto lo podemos sacar adelante. Colo Colo ya lo hizo una vez. Suena lejos por los números, pero creo que matemáticamente tenemos chance. Hay que ganar, ganar y ganar. Preocupa, pero hay chance matemáticamente, no hay que rendirse”.

En cuanto a su estado personal, apuntó que “estoy tranquilo, a veces ayudo al equipo y a veces no tanto. Esto es un colectivo. Si fuera de a uno, jugaría al tenis o sería boxeador. Sé que tengo cosas por mejorar para ayudar al equipo”.

“Tengo contrato con Colo Colo, quiero jugar acá y me enfoco en el día a día. No leo noticias. Trato de respetar mi contrato, no pretendo escuchar ofertas de ningún lado”, sentenció sobre su compromiso con el equipo ante eventuales ofertas para dejar Macul.

Ahora, Colo Colo deberá comenzar a concentrarse en el duelo de la 19° fecha de la Liga de Primera. Los albos deberán visitar a Everton en el estadio Sausalito. Aquel duelo está programado para este domingo 10 de agosto a partir de las 12.30 horas.