“No está para jugar”: Esteban Paredes liquida a Marcelo Díaz tras el triunfo de la U ante Colo Colo en el Superclásico

Esteban Paredes liquida a Marcelo Díaz tras el triunfo de la U ante Colo Colo en el Superclásico: “No está para jugar”. Fotos: Photosport

Esteban Paredes realiza su análisis luego de la derrota de Colo Colo ante Universidad de Chile en el Superclásico disputado en el estadio Monumental. El encuentro terminó 1-0 a favor de la U, con gol de Matías Zaldivia.

En diálogo con el programa Tipsters, el exdelantero cuestionó la celebración del plantel visitante tras el triunfo. “Lo que es ganar un clásico en el Monumental. Celebraban, se sacaban fotos adentro de la cancha… nosotros nunca hicimos eso, nosotros celebrábamos en el camarín”, lanzó.

Paredes también se refirió al presente de Marcelo Díaz, capitán del conjunto estudiantil. “Ya no puede jugar en la U, con todo respeto”, señaló.

Zaldivia le dio el triunfo a la U en el Superclásico. PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

“Con toda la trayectoria que tiene, puede jugar 20 minutos y nada más. Se equivoca mucho, ya no es el que hace juego hacia adelante. Es muy distinto a lo que pasa con Charles Aránguiz, que aún le queda mucho”, agregó.

El exgoleador albo también evaluó el rendimiento de Juan Martín Lucero, refuerzo del cuadro laico para la temporada 2026, quien tuvo un exitoso paso por Colo Colo en 2022. “Viene en baja”, aseguró el goleador histórico de Primera División.

En relación al trabajo del entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, Paredes expresó su desacuerdo con el planteamiento utilizado en el clásico. “No me gusta, claro que respeto mucho la decisión, pero yo hubiese puesto a dos carrileros, a dos extremos para generar espacio, primero, para poder llegarles por las bandas y poner, obviamente, a un referente en el área”, explicó.

Finalmente, apuntó a la dirigencia de Blanco y Negro. “El problema es de los dirigentes, de la gente que está capacitada para contratar a los entrenadores. Tienes que ver el historial de los técnicos… Tú no puedes traer un técnico como ese, por más que el club no tenga el dinero suficiente. Tienes que pensar en qué es lo que quieres para Colo Colo en el futuro”, cerró.