    ¿Cómo pasa un referente de Colo Colo a ser figura de la U? La revancha de Matías Zaldivia

    A fines de 2022, el zaguero firmó en los azules después de no ser considerado en Colo Colo, el archirrival de los laicos. La decisión le valió el repudio de ambas hinchadas. El defensor fue ganando notoriedad y liderazgo en los estudiantiles, en los que ha sido capitán. El domingo, le anotó al Cacique en el Monumental y le dio un respiro a Francisco Meneghini.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Más sobre:El DeportivoColo ColoU de ChileFútbol

    Lo Último

    Servicios

    Cuándo y a qué hora será el cambio de mando presidencial de 2026

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    Contraloría detecta que médicos emitieron más de 12 mil licencias de forma irregular en Hospital de Concepción

    Jorge Trujillo será el director del Servicio de Impuestos Internos en el gobierno de Kast

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    La Roja cestera cae ante Venezuela como local y se aleja del Mundial de básquetbol: “Siempre nos pasa lo mismo”

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Winter is coming: Game of Thrones llega a la gran pantalla con la historia de Aegon I Targaryen

    Ali Larijani: el líder iraní que promete una “lección” a Estados Unidos

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

