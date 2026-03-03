¿Cómo pasa un referente de Colo Colo a ser figura de la U? La revancha de Matías Zaldivia
A fines de 2022, el zaguero firmó en los azules después de no ser considerado en Colo Colo, el archirrival de los laicos. La decisión le valió el repudio de ambas hinchadas. El defensor fue ganando notoriedad y liderazgo en los estudiantiles, en los que ha sido capitán. El domingo, le anotó al Cacique en el Monumental y le dio un respiro a Francisco Meneghini.
