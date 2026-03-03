Cristiano Ronaldo escapa de Arabia Saudita junto a su familia

El conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán trae nuevas consecuencias en el deporte. Cristiano Ronaldo, quien defiende la camiseta del Al Nassr de Arabia Saudita, optó por marcharse del país hacia España en su jet privado.

Irán ha lanzado en las últimas horas ataques contra instalaciones gubernamentales de Estados Unidos en territorio saudí, país que es considerada un aliado estratégico de los norteamericanos.

De esta manera, la decisión de Cristiano Ronaldo se puede interpretar como una medida preventiva ante la incertidumbre de lo que pueda pasar en los próximos días.

Cabe señalar que el atacante portugués se encontraba viviendo junto a su familia en la ciudad de Riad tras unirse al Al Nassr en 2023.

Otro deportista que ha sido afectado por los bombardeos ha sido el exjugador inglés Rio Ferdinand, quien reside en Dubái desde hace varios meses. Desde allí relató su preocupación por los ataque que se registraron en Emiratos Árabes Unidos.

“Da miedo oír misiles, aviones y grandes explosiones. Intentas explicarles a tus hijos lo que está pasando y mantener la calma”, expresó.

La ATP toma medidas

Este lunes, la ATP se refirió a los tenistas que se encuentran varados en Dubái tras el ATP 500 que se disputó en la ciudad, teniendo entre los afectados al campeón del torneo, el ruso Daniil Medvedev.

Después de que se cerrara el espacio aéreo, los tenistas se encuentran alojados en hoteles y están recibiendo asistencia de la Asociación de Tenistas Profesionales con el fin de que algunos de ellos puedan disputar el Masters 1000 de Indian Wells.

“La ATP sigue de cerca la evolución de la situación en Medio Oriente y se mantiene en contacto regular con nuestros jugadores, sus equipos de apoyo y las autoridades locales pertinentes. La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, personal y personal del torneo son nuestra prioridad”, afirmó el organismo.

Asimismo, ratificaron cuál es el estado de los deportistas. “Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y miembros de equipo permanecen en Dubái tras la conclusión del reciente torneo ATP 500. Ellos y sus equipos se están alojando en los hoteles oficiales del torneo, donde se les está brindando total atención a sus necesidades inmediatas”, añadió.

“Mantenemos comunicación directa con los afectados, así como con los organizadores del torneo y los asesores de seguridad. En este momento, los preparativos de viaje están sujetos a evaluación continua de acuerdo con las operaciones de las aerolíneas y las directrices oficiales. Seguiremos brindando el apoyo necesario para garantizar que los jugadores y sus equipos puedan partir de forma segura cuando las condiciones lo permitan”, finaliza el escrito.