    Mundo

    Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue atacada por dos drones

    El incidente en Riad, confirmado por el gobierno saudí, se registra en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones de Estados Unidos en países de Medio Oriente.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Europa Press

    El gobierno de Arabia Saudita confirmó la madrugada de este martes que la embajada estadounidense en Riad fue afectada por un incendio tras ser alcanzada por dos drones, en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones de Estados Unidos en países del golfo Pérsico.

    Un portavoz del Ministerio de Defensa saudita indicó en su cuenta de X que la legación diplomática de Washington fue alcanzada por dos drones, aunque matizó que se trata de estimaciones preliminares.

    La cartera militar indicó que la embajada ha sufrido daños materiales “menores” en su sede al sufrir un incendio “limitado” como consecuencia del ataque, en un breve mensaje en el que no citó su origen.

    Por su parte, la misión de Estados Unidos en Arabia Saudita emitió una “notificación de confinamiento” para sus nacionales en las localidades de Yeda, Riad y Dhahran, y ha recomendado a todos los ciudadanos estadounidenses a “refugiarse en sus hogares de inmediato”.

    Además, anunció en X restricciones a todos los viajes “no esenciales” a cualquiera de sus instalaciones militares en la región, mientras continúa dando seguimiento a la situación en Oriente Próximo.

    Esto, se produce el mismo día en que el Departamento de Estado de EE.UU. llamó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar de inmediato 14 países de Medio Oriente en el marco de las tensiones con Irán, incluyendo a Arabia Saudita.

