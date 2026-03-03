“Por graves riesgos de seguridad”: EE.UU. llama a sus ciudadanos a abandonar de inmediato 14 países de Medio Oriente

En el marco de la ofensiva militar contra Irán que llevan a cabo fuerzas de EE.UU. e Israel, el Departamento de Estado del país norteamericano llamó a sus ciudadanos a abandonar 14 países de Medio Oriente debido a “graves riesgos de seguridad”.

Así lo señaló a través de su cuenta de X Mora Namdar, secretaria adjunta del Departamento de Estado para Asuntos Consulares.

“El secretario de Estado, Marco Rubio, insta a los estadounidenses a SALIR AHORA de los países mencionados a continuación , utilizando el transporte comercial disponible, debido a graves riesgos de seguridad”, indica el posteo de la autoridad.

Agrega que “los estadounidenses que necesiten asistencia del Departamento de Estado para organizar su salida por medios comerciales, LLÁMENOS 24/7 al +1-202-501-4444 (desde el extranjero) y al +1-888-407-4747 (desde EE.UU. y Canadá)”.

El listado de países emitido por el gobierno de Donald Trump incluye a Bahréin; Egipto; Irán; Irak; Israel, Cisjordania y Gaza; Jordania; Kuwait; Líbano; Omán; Qatar; Arabia Saudita; Siria; Emiratos Árabes Unidos, y Yemen .