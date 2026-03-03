Reportan incendio en embajada de EE.UU. en Arabia Saudita tras presunto ataque iraní

Un incendio afecta la madrugada de este martes (local) a la embajada de Estados Unidos en Riad, tras registrarse una explosión en la capital de Arabia Saudita.

Según informan medios internacionales de manera preliminar, el siniestro habría sido causado por el ataque de un dron iraní, lo que aún no es confirmado de manera oficial. Sin embargo, imágenes con las instalaciones en llamas han sido difundidas por diversos medios de comunicación.

Esto, en medio de las tensiones registradas en Medio Oriente tras la ofensiva contra Irán iniciada el pasado sábado por EE.UU. e Israel que causó la muerte de la cúpula del régimen y de su líder supremo, el ayatola Alí Jamenei.

En represalia, las fuerzas iraníes iniciaron ataques contra 27 bases militares norteamericanas en Medio Oriente y, de acuerdo con la cadena CNN, la embajada de EE.UU. en Kuwait habría sido alcanzada en ataques el domingo y lunes en medio del bombardeo iraní al país.

En este marco, el presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado el domingo que su país continuará atacando a Irán durante el tiempo que sea necesario para dejarlo incapaz de representar una amenaza.