Esteban Paredes exige quitarle la jineta de capitán a Fernando de Paul en Colo Colo

Esteban Paredes cuestionó la capitanía de Fernando de Paul. El exdelantero de Colo Colo planteó que el arquero no debería portar la jineta en el equipo albo.

“En lo personal, creo que un arquero no puede ser capitán. Está muy lejos del árbitro, para mí debe ser un mediocampista o un delantero”, sostuvo el exgoleador en diálogo con RedGol, en referencia al rol que cumple actualmente el portero en el plantel.

Las declaraciones se dan en medio del debate interno tras el último Superclásico, donde Colo Colo no logró imponer su juego y cayó por la cuenta mínima ante la U. Paredes también apuntó al funcionamiento colectivo y a la propuesta táctica presentada en ese compromiso.

“Faltó fútbol en Colo Colo que no estuvo a la altura de un Superclásico, nunca encontró lo futbolístico, nunca pudo llegar con claridad. Me parece que fue mucho pelotazo y es justo lo que no tiene que hacer Colo Colo”, afirmó.

El máximo goleador histórico de Primera División toma distancia con el esquema utilizado y señaló que habría optado por otra disposición en ataque.

“No me gusta. Respeto mucho la decisión, pero habría puesto a dos carrileros, dos extremos, para generar espacio para poder llegar por las bandas y poner un referente en el área”, indicó.

Las críticas también alcanzaron al técnico Fernando Ortiz. Paredes cuestionó la falta de variantes y la escasa profundidad mostrada por el equipo. Cabe recordar que De Paul asumió la capitanía en la presente temporada, en un proceso de renovación dentro del plantel. La decisión fue respaldada por el cuerpo técnico y parte del grupo de jugadores, sorprendiendo con la decisión de darle el brazalete por sobre Arturo Vidal.