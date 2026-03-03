SUSCRÍBETE
    Claudio Borghi revela el motivo por el que Matías Zaldivia pasó de Colo Colo a la U: “No se fue por decisión propia”

    El extécnico de la Roja dio a conocer la razón por la que el héroe de los azules en el último Superclásico decidió pasar del Cacique al archirrival sin escalas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Matías Zaldivia le dio el triunfo a la U en el clásico 199. PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile consiguió este domingo volver a imponerse a Colo Colo en el Superclásico disputado en el estadio Monumental. La escuadra laica debió esperar hasta el minuto 70 del partido para ponerse en ventaja.

    Después de una jugada de pelota detenida, Matías Zaldivia apareció en el área para sacar un remate que venció la resistencia de Fernando de Paul.

    Si bien los azules tuvieron que aguantar los embates del Cacique que buscaba el empate, la U acabó festejando tanto en la cancha como en el interior de los camarines.

    Así, Zaldivia mostró una vez más su compromiso con el club y se ganó otra vez la admiración de los hinchas, aquellos que hace algunos años mostraron una postura bastante crítica por su llegada directa desde Colo Colo.

    Ahora, en el análisis del partido, el extécnico de la Roja, Claudio Borghi dio a conocer el motivo de la partida del defensor desde Macul para llegar al CDA.

    “Hizo el gol. Es un buen jugador. Él cumple con sus funciones de muy buena forma. Un jugador que se fue de Colo Colo, que mucha gente todavía no sabe por qué se fue, y se fue por un problema de... lo sacaron, no es que se haya ido por decisión propia”, contó el argentino en diálogo con Redgol.

    En la U se ha transformado en un jugador muy importante, muy... demasiado importante para la U”, remarcó el Bichi sobre Zaldivia.

    Universidad de Chile volvió a celebrar en el estadio Monumental. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La alegría de Matías Zaldivia

    Una vez finalizado el encuentro, Matías Zaldivia comentó sus sensaciones sobre el Superclásico, asegurando que el triunfo será un envión para lo que viene en el plano nacional e internacional.

    “Estoy muy contento por este grupo y el cuerpo técnico. La verdad es que necesitábamos los tres puntos. Con una victoria sabía que puede descomprimir todo y a darnos un impulso para lo que será el miércoles, que es un objetivo grandísimo que tenemos”, indicó sobre el duelo contra Palestino por la Copa Sudamericana en diálogo con TNT Sports.

    Sobre el gol, expuso que “lo grité porque tenía una angustia ahí, unas ganas de ganar muy grande. Ayudó para ganar y por eso lo grité”, compartió.

    Contento por ganar y mantener el arco en cero, que no lo veníamos logrando, así que hoy felicito a todo el equipo. Hicimos un esfuerzo enorme, muy compenetrados. Veníamos trabajando bien y no se nos estaban dando los resultados. Nada mejor que ganar un Superclásico”, finalizó el defensor.

    La motivación para sumarse a la U

    En marzo de 2023, antes de su primer reencuentro con el estadio Monumental, Matías Zaldivia había explicado los motivos que lo llevaron a vestirse de azul.

    “Cuando me hicieron la propuesta, me sedujo mucho. Me hicieron sentir importante. Vine con el mayor respeto a jugar fútbol. Estoy muy seguro dónde estoy y estoy confiado en que vamos a hacer un buen año”, explicaba en aquel momento.

    “Yo siempre fui una persona de mucho respeto, pero también tengo claro que ahora represento a otra gran institución, entonces hoy me debo al club que me contrató”, añadió más adelante.

    Más sobre:FútbolMatías ZaldiviaLa UUniversidad de ChileColo ColoSuperclásicoLiga de PrimeraClaudio Borghi

