Con una asistencia de taco: el debut de Damián Pizarro en la goleada de Racing sobre Atlético Tucumán

Con una asistencia: el debut de Damián Pizarro en la goleada de Racing

No había sido un comienzo de año fácil para Damián Pizarro. El delantero arribó a Racing a préstamo desde Udinese, pero aún no había podido debutar con la Academia. Sin embargo, la lesión de Adrián Maravilla Martínez le abrió un espacio al formado en Colo Colo en el equipo titular, por lo que este martes Gustavo Costas lo alineó como titular y pudo hacer su estreno en el encuentro como visitante ante Atlético Tucumán, por la fecha 8 del torneo argentino.

Al atacante de 20 años se le vio activo durante el primer tiempo, jugando bien de espaldas enfrentándose a la marca de los centrales locales Gastón Suso y Gianluca Ferrari. Lo mejor de su actuación ocurrió a los 35’, con una intervención determinante.

Gabriel Rojas avanzó por la banda izquierda, le envió un pase rápido a Damián Pizarro, quien de primera y de taco la devolvió otra vez a esa banda para el puntero Duván Vergara, que encaró en velocidad hacia el área y disparó fuerte y al primer palo ante la salida Luis Ingolotti para la apertura de la cuenta.

La asistencia de Damian Pizarro en Racing pic.twitter.com/VTq93FQ5us — Chilean Premier League (@AbranCancha8) March 4, 2026

A los 59′, Costas tomó la decisión de sacar al delantero chileno reemplazado por Tomás Conechny. La Academia recién pudo abrochar el duelo en el tramo final. Duván Vergara otra vez, a los 81′, y Santiago Solari, a los 90+5′, marcaron los tantos restantes para el definitivo 3-0.

Con este resultado, el equipo de Avellaneda se ubica en la sexta ubicación del Grupo B del fútbol argentino, con 11 puntos. El próximo partido programado para Pizarro y compañía será ante Sarmiento como visitante, el 10 de marzo. El chileno ganó espacio en el plantel para seguir sumando minutos.

Aprobado por la crítica

La valoración que hicieron los medios partidarios de Racing sobre el debut de Damián Pizarro fue positiva. El sitio Racing de Alma lo calificó con nota 7, una de las más altas.

“Jugó muy bien de espaldas, generó un par de faltas y la aguantó bien. Gran pase de primera a Vergara para asistirlo en el 1-0. Una buena presentación del chileno en su debut absoluto con la camiseta de la Academia. Está claro que todavía le falta ritmo, pero dejó buenas sensaciones”, escribieron.