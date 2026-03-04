Tomás Barrios cae ante el canadiense Alexis Galarneau y no logra meterse en el cuadro final de Indian Wells

Tomás Barrios no pudo ingresar al cuadro principal de Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada. El tenista chillanejo cayó frente al canadiense Alexis Galarneau, número 153° del ranking ATP, en dos sets con parciales de 6-3 y 6-4 tras una hora y 37 minutos.

La raqueta nacional (93° del planeta) había dado el golpe en la primera ronda de la qualy tras superar sin contratiempos al juvenil estadounidense Jagger Leach (hijo de la extenista Lindsay Davenport), de solo 18 años, ubicado en el puesto 1.360º, tras un doble 6-3 en una hora y 25 minutos.

Sin embargo, Barrios no pudo ante la solidez del canadiense en la última fase del preliminar. En el primer set, el juego estuvo parejo hasta el 2-2. En el quinto, el norteamericano supo mantener su servicio y, en el sexto game, se puso arriba con dos puntos de quiebre y logró una ventaja de 4-2.

Con la diferencia en la pizarra, el tenista de Quebec mantuvo su saque y se quedó con la manga con un parcial de 6-3, después de menos de 38 minutos de partido.

Golpe letal

En el segundo set, el atleta nacional consiguió mayor regularidad con su servicio. Además, en el cuarto juego llegó a estar dos veces en instancia de iguales, pero el norteamericano consiguió superar esa diferencia para ponerse 2-2.

Un equilibrio que se rompió en el séptimo game de la segunda manga. Después de un parcial de 3-3, Galarneau logró dos puntos de quiebre (15-40) con Barrios al servicio. El sureño salvó los dos y no pudo con un tercero para quedar 4-3 abajo tras más de 11 minutos en el juego.

El quebequés no desaprovechó la diferencia y sin mayores complicaciones se fue arriba por 5-3, aunque con solo un quiebre a favor. En el noveno, el canadiense estuvo con punto de partido con el chillanejo al servicio, quien pudo levantar el parcial y ponerse 5-4 abajo.

Pero Galarneau no desaprovechó su ventaja, tampoco encontró mayores obstáculos para mantener su saque y sellar el segundo set con un marcador de 6-4, después de 59 minutos.