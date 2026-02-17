En vivo: Tomás Barrios se enfrenta a Matteo Berrettini en el ATP 500 de Río de Janeiro
El nacional (107°) pasó a la primera ronda del torneo como lucky loser, tras la baja de Laslo Djere (114°).
Minuto a minuto
Tomás Barrios 0-0 Matteo Berrettini
Berrettini, 4-4
El 57 del mundo creció con su saque y dejó detalles de calidad.
Barrios, 4-3
El nacional peleó y ganó un reñido game.
Berrettini, 3-3
El italiano dejó sin respuesta a Barrios y empató el marcador.
Barrios, 3-2
El chillanejo se adelantó en el primer set, luego de ganar el desempate.
Berrettini, 2-2
El nacional comenzó dejando detalles de calidad y se adelantó 40-15. Sin embargo, el italiano remontó.
Barrios, 2-1
El chillanejo incomodó con su servicio al rival, quien cometió errores.
Berretini, 1-1
El italiano marcó la diferencia con su saque y dejó al nacional en 15.
Barrios, 1-0
Barrios se benefició de su servicio, mientras que Berrettini marcó diferencia con su potente golpeo. Se fueron a los puntos de desempate, donde disputaron la ventaja y el chileno aprovechó los errores del rival.
Inició el encuentro
Tomás Barrios partió sacando en Río.
A nada de iniciar
Los tenistas se encuentran preparándose para comenzar el duelo.
El terreno
Los tenistas se enfrentan en el court Guga Kuerten para definir quien pasa a la siguiente ronda.
El rival
El chillanejo se enfrenta ante Matteo Berrettini (57°). El italiano viene de caer ante Vít Kopřiva (87°) en los octavos de final del Argentina Open.
Con fortuna
Barrios perdió en la clasificación al torneo contra Dino Prižmić (122°) por parciales de 6-3 y 6-4. Sin embargo, debido a que Laslo Djere abandonó la competencia, el chileno avanzó al cuadro principal como lucky loser.
Buenas tardes
Bienvenidos a una nueva transmisión del El Deportivo de un tenista chileno en el ATP 500 de Río de Janeiro.
