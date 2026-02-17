SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: Tomás Barrios se enfrenta a Matteo Berrettini en el ATP 500 de Río de Janeiro

    El nacional (107°) pasó a la primera ronda del torneo como lucky loser, tras la baja de Laslo Djere (114°).

    Tomás Barrios en el Argentina Open. Por: Mariano Garcia/ UNAR via Photosport. Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

    Minuto a minuto

    Tomás Barrios 0-0 Matteo Berrettini

    Berrettini, 4-4

    El 57 del mundo creció con su saque y dejó detalles de calidad.

    Barrios, 4-3

    El nacional peleó y ganó un reñido game.

    Berrettini, 3-3

    El italiano dejó sin respuesta a Barrios y empató el marcador.

    Barrios, 3-2

    El chillanejo se adelantó en el primer set, luego de ganar el desempate.

    Berrettini, 2-2

    El nacional comenzó dejando detalles de calidad y se adelantó 40-15. Sin embargo, el italiano remontó.

    Barrios, 2-1

    El chillanejo incomodó con su servicio al rival, quien cometió errores.

    Berretini, 1-1

    El italiano marcó la diferencia con su saque y dejó al nacional en 15.

    Barrios, 1-0

    Barrios se benefició de su servicio, mientras que Berrettini marcó diferencia con su potente golpeo. Se fueron a los puntos de desempate, donde disputaron la ventaja y el chileno aprovechó los errores del rival.

    Inició el encuentro

    Tomás Barrios partió sacando en Río.

    A nada de iniciar

    Los tenistas se encuentran preparándose para comenzar el duelo.

    El terreno

    Los tenistas se enfrentan en el court Guga Kuerten para definir quien pasa a la siguiente ronda.

    El rival

    El chillanejo se enfrenta ante Matteo Berrettini (57°). El italiano viene de caer ante Vít Kopřiva (87°) en los octavos de final del Argentina Open.

    Con fortuna

    Barrios perdió en la clasificación al torneo contra Dino Prižmić (122°) por parciales de 6-3 y 6-4. Sin embargo, debido a que Laslo Djere abandonó la competencia, el chileno avanzó al cuadro principal como lucky loser.

    Buenas tardes

    Bienvenidos a una nueva transmisión del El Deportivo de un tenista chileno en el ATP 500 de Río de Janeiro.

    Más sobre:Minuto a minutoTomás BarriosMatteo BerrettiniATP 500 de Río de Janeiro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada

    Renuncia uno de los persecutores del caso ProCultura acusando de maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta

    Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Pirque: presenta cercanía con sectores poblados

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Detienen en Tirúa a líder de la WAM: estaba prófugo desde 2024 tras ser acusado de homicidio en La Araucanía

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada
    Chile

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada

    Renuncia uno de los persecutores del caso ProCultura acusando de maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta

    Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Pirque: presenta cercanía con sectores poblados

    Presidente electo Kast defiende relato de un gobierno de emergencia: “Tenemos un problema de gasto excesivo”
    Negocios

    Presidente electo Kast defiende relato de un gobierno de emergencia: “Tenemos un problema de gasto excesivo”

    CEO del brazo minero del grupo Luksic “ve con buenos ojos” la llegada del gobierno de José Antonio Kast

    Accionistas de Zofri aprueban renovación anticipada de la concesión hasta 2050

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico
    Tendencias

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    En vivo: Real Madrid visita al Benfica de Mourinho por la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid visita al Benfica de Mourinho por la Champions League

    En vivo: Tomás Barrios se enfrenta a Matteo Berrettini en el ATP 500 de Río de Janeiro

    Tenista español anticipa la serie ante Chile por la Copa Davis: “Es de lo peor que te puede pasar”

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”
    Cultura y entretención

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Con Pedro Pascal: mira el nuevo trailer de Star Wars: The Mandalorian and Grogu

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses en el cargo
    Mundo

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses en el cargo

    La sombra del caso Epstein empaña la imagen de la familia real británica

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad