    Tomás Barrios vence al hijo de Lindsay Davenport y queda a un paso del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells

    El tenista nacional superó cómodamente al invitado estadounidense Jagger Leach y está a una victoria del main draw.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Tomás Barrios quedó a un paso del cuadro principal de Indian Wells. Mariano Garcia/ UNAR via Photosport

    A diferencia de otros años, Tomás Barrios (115°) decidió ir a las clasificaciones de los Masters 1000 estadounidenses en vez de jugar challengers en Sudamérica. Y hasta acá la apuesta le está dando resultado, pues superó la primera ronda de la qualy de Indian Wells.

    El chillanejo tuvo un cómodo debut frente al invitado local Jagger Leach (1.360°), a quien derrotó por un doble 6-3, para quedar a una victoria del cuadro principal del certamen californiano.

    Tomi no tuvo problemas para adaptarse al cemento tras la gira sudamericana de arcilla y mostró un buen tenis frente a una de las promesas norteamericanas, quien además es hijo de la exnúmero uno del mundo Lindsay Davenport.

    En el primer set, al pupilo de Guillermo Gómez le bastó un solo quiebre en el cuarto juego para desequilibrar. Ganó sus turnos de saque con bastante comodidad e impuso sus términos. Mientras que, en el segundo, rompió en el tercero y cedió por única vez el suyo en el siguiente. Sin embargo, ese fue el único momento de duda, ya que logró dos nuevas rupturas en el séptimo y en el noveno juego, para cerrar una victoria tranquila.

    Por el paso al cuadro principal se medirá este martes, alrededor de las 19.40, frente al canadiense Alexis Galarneau (219°), quien dio la sorpresa al derrotar al francés Luca van Asche (105°), por 7-6 (6) y 6-4.

    Tabilo tiene rival

    La noche del lunes también se llevó a cabo el sorteo del cuadro principal de Indian Wells, donde Alejandro Tabilo (40°) enfrentará en la primera ronda al joven tenista español Rafael Jodar (103°), considerado una de las grandes promesas del tenis hispano.

    De lograr la victoria, el rival del chileno será el ruso Daniil Medvedev (11°), quien quedó libre en la primera ronda. Sin embargo, su participación en el certamen sigue estando en duda, debido a que se encuentra en Dubái y el espacio aéreo sigue cerrado por los bombardeos en Medio Oriente.

    En tanto, Christian Garin optó por no participar en Indian Wells, mientras que Nicolás Jarry quedó eliminado dramáticamente frente al italiano Francesco Maestrelli tras dejar ir cinco match points.

    Más sobre:TenisMasters 1000 de Indian WellsTomás BarriosLindsay DavenportJagger LeachAlexis GalarneauAlejandro Tabilo

