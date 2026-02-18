La dura crítica de Tomás Barrios a la ATP tras su eliminación en Río de Janeiro: “Hacen muchas cosas que nos perjudican”.

La eliminación de Tomás Barrios (107º del ranking) en el ATP 500 de Río de Janeiro estuvo marcada por la polémica dentro de la cancha y, tras el partido, por una crítica directa del tenista chileno hacia el circuito.

Luego de su derrota ante Matteo Berrettini (57º) en primera ronda, el deportista cuestionó decisiones estructurales del calendario y de la ATP que, a su juicio, afectan especialmente a jugadores fuera del top del ranking. “Hacen muchas cosas que nos perjudican. Primero sacaron Córdoba, después adelantaron una semana la Copa Davis, que eso hace que uno no pueda jugar la qualy de Buenos Aires. Hacen muchas cosas al contrario del beneficio de nosotros”, señaló.

Tomás Barrios dio la pelea frente a Matteo Berrettini. Fotojump

Durante el partido ante Berrettini, el chileno también expresó su molestia por una decisión arbitral en el segundo set, en un punto disputado que terminó favoreciendo al italiano tras la revisión en video. El fallo fue ratificado por la jueza de silla pese a la protesta del tenista y a la reacción del público.

“Yo la sentí buena, después en la repetición la volví a ver buena. No sé qué pasó. Seguramente ellos en la repetición la vieron mala. Quiero volver a verla”, declaró el chillanejo al término del encuentro. “Me dijeron que yo le pegué al piso con la volea primero”, dijo. Barrios cayó en dos sets por 7-6(1) y 7-5 en un partido que se extendió por más de dos horas.