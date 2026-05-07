El laboratorio de éxtasis que colombianos mantenían en Chile y fue desbaratado por Carabineros

Una investigación transnacional desarrollada por la Sección OS-7 de Carabineros Valdivia, en coordinación con la unidad Sistema de Análisis Criminal (SAC) Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Los Ríos, se logró desarticular una organización criminal dedicada a la fabricación y tráfico de éxtasis.

La banda mantenía un laboratorio clandestino en la Región Metropolitana para abastecer distintos puntos de distribución en Los Ríos.

Las diligencias investigativas, desarrolladas bajo técnicas especiales contempladas en la Ley 20.000, permitieron establecer el funcionamiento de la estructura criminal y ubicar el inmueble utilizado para la elaboración de la droga sintética.

Con la información, Carabineros ejecutó un operativo en Quilicura, con apoyo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) y personal territorial.

En el inmueble, el personal policial logró detener a cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana vinculados a la organización.

Durante el procedimiento se incautaron 2.580 pastillas de éxtasis de distintos colores, además de diversas sustancias químicas utilizadas para la fabricación de droga.

Entre esos elementos figura 1 kilo 335 gramos de mezcalina, 50 ampollas de efedrina de 60 miligramos y 4 kilos 50 gramos de dióxido de titanio utilizado para pigmentación química.

Carabineros también decomisó una máquina destinada a la fabricación de drogas de diseño, cuatro teléfonos celulares, tres pesas digitales y dinero en efectivo.

Cuatro de los apresados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Paillaco para el respectivo control de detención.