Astara será el nuevo distribuidor de Nissan en Chile

Hace unos años, Nissan se hizo directamente de la distribución de los vehículos de la marca en Chile. Debido a la crisis financiera por la que atraviesa la firma global, optó por dejar la representación directa y volver a encargársela a otra empresa.

La japonesa acaba de anunciar la firma de un acuerdo con Astara para la distribución de vehículos y repuestos en Chile y Perú, en un movimiento que marca una evolución en su modelo de negocio en ambos países.

La operación, suscrita en diciembre de 2025, se encuentra actualmente en proceso de revisión por parte de las autoridades de libre competencia correspondientes y, una vez aprobada, incorporará a Astara como socio estratégico para la marca en estos mercados.

Con esta decisión, Chile y Perú pasarán a integrarse a la Nissan Importers Business Unit (NIBU), la unidad encargada de articular y fortalecer el negocio de importadores de la compañía en más de 30 países.

Este esquema permite a Nissan concentrar sus esfuerzos globales en áreas clave como producto, tecnología, posicionamiento de marca y experiencia de cliente, apoyándose en socios regionales con profundo conocimiento local y probada capacidad de ejecución.

Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina, destacó que la región es clave para la marca y que solo en 2025 se vendieron más de 425 mil vehículos en 39 mercados. “Esta evolución junto a un gran socio como Astara, nos permitirá ganar escala, agilidad y foco para seguir fortaleciendo la marca y el negocio en ambos países para ofrecer excelencia en la experiencia que brindamos a nuestros clientes”, dijo.

Mientras que el CEO de Astara, Ignacio Enciso, agregó: “Nos sentimos orgullosos de ampliar nuestra relación comercial con Nissan incorporando las operaciones de distribución en Chile y Perú, que se suman a las que ya realizamos en Polonia, Suiza y Austria”.

El acuerdo se enmarca dentro del plan global de recuperación Re:Nissan y se espera que el proceso regulatorio concluya durante los próximos meses.