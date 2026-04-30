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    “Demuéstrenme a qué persona se le ha quitado un beneficio social”: Alvarado carga contra la oposición tras críticas por oficios

    "El Presidente está haciendo ejercicios de contacto con la ciudadanía. Lleva dos post oficios, uno en la sexta región, anoche en Coyhaique: nadie ha reclamado que se le ha quitado un beneficio", añadió el representante de Interior, en una semana que el Ejecutivo ha tenido que responder por una serie de recortes en los ministerios.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    “Demuéstrenme a qué persona se le ha quitado un beneficio social”: Alvarado carga contra la oposición tras críticas por oficios DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Luego de una semana en que el Ejecutivo ha tenido que responder a las críticas por los decretos y oficios de Hacienda que detallan recortes para distintas carteras para este 2026 y propuestas para el 2027, el ministro del Interior Claudio Alvarado criticó este jueves la postura de la oposición ante la situación.

    En conversación con Radio 13c, el secretario de Estado enfatizó que la polémica fue aclarada el mismo viernes por el titular de Hacienda, Jorge Quiroz y posteriormente también por el subdirector de Presupuestos.

    Se amplifica una situación que no es tal, porque hoy día veo a la oposición diciendo ‘van a cortar y van a terminar los beneficios sociales. Este gobierno no tiene ninguna sensibilidad. El Presidente no va a cumplir con lo que nos dijo´. Yo le pregunto a la oposición, demuéstrenme a qué persona hoy día se le ha quitado un beneficio social que legítimamente lo tiene adquirido“, señaló al respecto Alvarado.

    “Que me digan a quiénes. El Presidente está haciendo ejercicios de contacto con la ciudadanía. Lleva dos post oficios, uno en la sexta región, anoche en Coyhaique: nadie ha reclamado que se le ha quitado un beneficio. Entonces pongámonos serios y no generemos la expectativa”, agregó.

    Además de las críticas, también los parlamentarios han realizado algunas acciones más concretas al respecto. Desde el Frente Amplio, durante la jornada del miércoles enviaron un oficio a Hacienda solicitando que se informen todos los decretos que traten sobre modificaciones presupuestarias.

    Además, la situación con los decretos y oficios ha generado la posibilidad que se complique la discusión de la megarreforma del gobierno de Kast que continuaría durante la próxima semana en la Cámara de Diputados.

    Manejo con el Segundo Piso

    Otra situación anexa derivada de la polémica por los oficios fueron las críticas desde el mismo oficialismo al manejo comunicacional y al trabajo del Segundo Piso de La Moneda.

    Esta semana, el presidente del Partido Republicano Arturo Squella llamó a presidencia a “tomar las riendas” de la situación y evitar errores de este tipo.

    Yo les quiero señalar clara y de manera fuerte de que funcionamos de la mejor manera posible. Tenemos permanentemente instancias de comunicaciones y en donde cada cual tiene claro su rol”, comenzó aclarando Alvarado sobre la situación con el Segundo Piso.

    Ningún gobierno que yo recuerde ha estado exento de interpretaciones sobre los roles de los segundos pisos y en ese sentido para mí lo importante es que el gobierno está en acción, está en terreno, está implementando paso a paso su programa y está avanzando en el Congreso donde se pensaba que íbamos a tener las mayores dificultades”, añadió al respecto.

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    Más sobre:Claudio AlvaradoInteriorDecretosOficiosRecortesOposición

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