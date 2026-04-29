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    Diputados del Frente Amplio ofician a Hacienda para que detalle la totalidad de decretos con modificaciones presupuestarias

    Estos últimos días se han conocido una serie de oficios y decretos desde Hacienda que informan de acciones que afectarían al funcionamiento de programas de diversos ministerios. En el caso particular de Desarrollo Social se estableció una reducción presupuestaria de $32.721 millones. "Esto es la punta del iceberg", enfatizó Ignacio Achurra.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Diputados del Frente Amplio ofician a Hacienda para que detalle la totalidad de decretos con modificaciones presupuestarias Prensa FA

    Hasta el Ministerio de Hacienda llegaron un grupo de diputados del Frente Amplio para entregar un oficio a la cartera solicitando informar de forma íntegra todos los decretos de modificación presupuestaria que hayan sido dictados desde el inicio de la administración de José Antonio Kast.

    La solicitud surge en el contexto de los decretos filtrados desde la cartera que detallan tanto recortes como modificaciones presupuestarias en carteras como Economía, Educación, Obras Públicas, Segegob, Cultura y Seguridad Pública, entre otros.

    Según señala el oficio, los parlamentarios además de solicitar a Hacienda remitir la totalidad de decretos de modificación presupuestaria, también piden detallar su estado de tramitación, antecedentes técnicos, si las medidas comprometen las glosas aprobadas para este año por el Congreso Nacional y fecha en que se harán efectivas las modificaciones.

    La petición fue realizada por los parlamentarios frenteamplistas Ignacio Achurra, Constanza Schönhaut, Tatiana Urrutia y Gonzalo Winter.

    “Que haya plena transparencia para la ciudadanía”

    Respecto a esta solicitud, el diputado Ignacio Achurra explicó que lo conocido hasta ahora solo es “la punta del iceberg” ya que hay “otros 22 decretos que no conocemos”.

    “Los decretos están ingresados a la espera de toma de razón de Contraloría y venimos entonces al Ministerio de Hacienda a exigirle al Ministro Quiroz que dé la cara al país, que diga cuáles son los programas sociales que va a recortar y nos preguntamos si es que aquí quien gobierna es el Ministro de Hacienda Quiroz o es el presidente Kast”, agregó.

    Por su parte, Constanza Schönhaut acusó que “el gobierno está siendo deshonesto con la ciudadanía”.

    “Hoy día vemos recortes para quienes más necesitan, como en Senadis, como en el exSename. Y quizás mañana, cuando se presente el presupuesto para 2027, no sabemos que recortes vamos a ver”, cargó la parlamentaria.

    Además de lo anterior, Schönhaut también enfatizó que “cuando se discuta el presupuesto, vamos a ser tajantes en que no vamos a retroceder en derechos y políticas sociales”.

    En la misma línea, Gonzalo Winter enfatizó que Kast “no fue honesto con el país durante la campaña”.

    “Presidente Kast, yo lo quiero invitar a comprender algo que usted sabe, que es que cuestiones como la natalidad, como tener una guagua, o como problemas de salud mental, no los resuelve el mercado. Ni siquiera los resuelve el crecimiento económico. Yo sé, presidente Kast, que usted lo entiende, pero el ministro Quiroz no lo entiende”, llamó.

    A lo que añadió: “Por eso hago mi llamado a Chile Vamos a tomar las riendas del gobierno, al presidente Kast a tomar las riendas del Ministerio de Hacienda, porque el señor Quiroz es un fanático, es un extremista y además no ha sido honesto con el país”.

    Finalmente, Tatiana Urrutia criticó el hecho que diversos representantes del Ejecutivo tengan que estar celebrando que en sus carteras finalmente no ocurran recortes tras sostener conversaciones con Hacienda.

    Nunca se ha visto que un gobierno no sea el que dicte las órdenes y que, por supuesto, los ministerios construyan los presupuestos en su favor. No puede ser que hoy día estemos celebrando que las autoridades logren ganar gallitos con el Ministerio de Hacienda”, criticó.

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