Ke Personajes aplaca al “Monstruo” y cierra la noche más tensa de Viña 2026

No era fácil la entrada al escenario para la banda Ke Personajes. A los argentinos les tocó cerrar la cuarta noche del Festival de Viña, pero sin buscarlo, se encontraron con un público molesto. El “Monstruo” había despertado tras el final de la rutina de la comediante Asskha Sumatra, que tras recibir las Gaviotas salió del escenario sin despedirse del público.

Las pifias del respetable siguieron durante la competencia internacional. La salida de la comediante se había visto abrupta. Pero a pura cumbia, los argentinos se plantaron en la Quinta. El público, los siguió y entró en su propuesta. Los pasos de baile y las manos en alto se hicieron notar.

El grupo liderado por Emmanuel Noir, con experiencia en festivales televisados (ya se habían presentado con éxito en el Festival del Huaso de Olmué 2025), no quisieron problemas y se dedicaron a lo suyo. Su propuesta de cumbia villera de alguna forma disipó el malestar del “Monstruo”.

Sin pausas el combo argentino despachó un tema tras otro. Pasaron temas como Piel, la combinación entre Fue ella, fui yo y Ya no siento nada, Otro día más e incluso su lectura para la rockera y emo My inmortal de Evanescence, en que Noir hace relucir su poderosa interpretación.

Con una rápida entrega de los premios, se volvieron a escuchar algunas pifias, pero los argentinos se abocaron a lo suyo. Emmanuel Noir se veía emocionado y planteó el triunfo como una revancha. Una suerte de tapaboca para los críticos. “Los sueños se hacen realidad ¿ok?”, dijo el cantante. “Y acá está la prueba”, dijo con la Gaviota en Mano. Besó el trofeo, miró al cielo. Lo dedicó a “los que quisieron que nos fuera mal”.

Mientras sonaba el hit Costumbres, que popularizaron con Damas Gratis, había quienes tomaban el camino de salida. Otros bailaban en la popular y los palcos. Al cierre con Pobre corazón, la Quinta hacía gala de aquel viejo adagio de que las penas se pasan bailando. Los momentos tensos también.