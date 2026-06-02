Operación Guaraní: PDI desarticula banda que traía mujeres extranjeras para explotarlas sexualmente y captura a 10 miembros

Una investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Lagos permitió la desarticulación de una banda criminal transnacional que se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual.

En el contexto de la llamada “Operación Guaraní”, más de 50 detectives realizaron un total de siete entradas y registros en distintas ciudades de Chile: Viña del Mar, Santiago, Puerto Montt y Castro.

Así se logró la captura de diez personas vinculadas a la mencionada organización. De ellos, cinco fueron capturados en Viña del Mar; dos en la Región Metropolitana; uno en el paso Los Libertadores; uno en Puerto Montt; y uno en Chiloé.

Durante el accionar de los detectives también se logró la incautación de diversos aparatos tecnológicos (celulares, notebooks, discos duros y pendrives), además de cuadernos contables y más de 600 mil pesos en efectivo.

Los detenidos quedaron a disposición de distintos tribunales. El Ministerio Público pedirá que sean formalizados por los delitos de asociación criminal, trata de personas y lavado de activos.

Cómo operaba la organización

El trabajo fue desarrollado por detectives de la Agrupación de Alta Complejidad de la provincia de Llanquihue, dependientes de la Brigada Investigadora de Robos Puerto Montt, junto a la Brigada de Lavado de Activos (Brilac).

La investigación de la agrupación se inicio a mediados de septiembre del año pasado, luego que oficiales detectaran el aumento del comercio sexual clandestino en Puerto Montt, en la región de Los Lagos.

Así las cosas, según informó la policía civil, la estructura criminal investigada buscaba captar a mujeres paraguayas para traerlas a trabajar en Chile, las que ingresaban a territorio nacional con visa de turista.

La agrupación, que estaba compuesta por ciudadanos extranjeros y chilenos, se aprovechaba de la vulnerabilidad de las víctimas para cambiar sus condiciones de trabajo y destinarlas a la región de Los Lagos para su explotación sexual.