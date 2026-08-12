SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    Soberanía digital: por qué el control de los datos es hoy una ventaja competitiva

    Bajo esa premisa, ejecutivos del área tecnológica y representantes del retail, la banca y el servicio público fueron parte de la primera edición del Ciclo de Conversaciones sobre Tecnología organizado por La Tercera. En esta oportunidad se discutió acerca de los desafíos que Chile tiene en la materia, considerando el vertiginoso avance tecnológico, el aumento en la construcción de datacenters en suelo nacional y la futura implementación de la nueva Ley de Datos Personales.

    Magdalena AndradePor 
    Magdalena Andrade

    Entender de qué se trata la soberanía digital es, al mismo tiempo, hacerse preguntas como estas: cuando las empresas o los organismos públicos contratan servicios de datos, nube, software, hardware o modelos de IA a firmas externas ¿cuánta información clave se deja en manos de ellas? ¿Qué pasa con el manejo de los datos sensibles? ¿Qué ocurriría si el país donde están alojados los servidores de estas empresas entra en guerra? ¿Con cuánta celeridad pueden responder en caso de un ataque tecnológico masivo?

    Estas y otras interrogantes se pusieron sobre la mesa en el primer capítulo del Ciclo de Conversaciones sobre Tecnología, organizado por La Tercera, que en esta oportunidad tuvo como eje central el concepto de soberanía digital, definido por el Foro Económico Mundial como “la capacidad de un país para controlar su propio destino digital, lo que incluye los datos, el hardware y el software de los que depende, así como aquellos que desarrolla localmente”.

    Almacenamiento y manejo de datos, ventajas de los modelos de código abierto, infraestructuras y modelos de IA fueron algunos de los temas que se tocaron durante la mesa redonda ejecutiva.

    Eso significa que nadie fuera de la gobernanza de una organización determinada puede controlar su información e infraestructura, acceder a su tecnología o desactivar cualquiera de sus sistemas sin consentimiento. Tampoco operar sin seguir las regulaciones locales.

    Esta primera edición de Conversaciones sobre Tecnología convocó a líderes, entre gerentes generales y de TI de empresas del área del retail y la banca, además de representantes de entidades públicas y gremiales, para conversar sobre los desafíos que Chile tiene en esta materia, considerando el vertiginoso avance tecnológico, el reciente anuncio de construcción de varios datacenters en suelo nacional y también la futura implementación de la nueva Ley de Datos Personales.

    Una discusión con importancia a nivel país

    Durante la conversación –moderada por Polo Ramírez, gerente de Contenidos Estratégicos de Grupo Copesa–, se habló sobre almacenamiento y manejo de datos, configuración de algoritmos, ventajas de los modelos de código abierto –en los que la estructura tecnológica no es un secreto comercial perteneciente a una corporación al otro lado del mundo–, infraestructuras y modelos de IA; todas, temáticas que están entre las principales preocupaciones de los participantes de la mesa redonda ejecutiva.

    Para aterrizar estos temas, Víctor Cornejo, arquitecto en jefe para América Latina de Red Hat, explicó desde la vereda técnica las implicancias de la soberanía digital una como prioridad crítica, y la necesidad de que las organizaciones puedan mantener el control sobre su tecnología más allá de los cambios geopolíticos y las restricciones externas, con el fin de evitar la dependencia excesiva de proveedores.

    Víctor Cornejo, arquitecto en jefe para América Latina de Red Hat; Ingrid Barahona, Chief Data Officer & Innovation de Experian Chile; José Ramón Abatte, gerente corporativo de Tecnología y Digitalización de CODELCO, y Gustavo Alcalde, gerente general de Banco Ripley.

    En el mundo, esta discusión está siendo especialmente importante en aquellos países donde hoy se legisla sobre privacidad y protección de datos, y su buen desarrollo dependerá, entre otros factores, de una fuerte cooperación público-privada que permita a las naciones alcanzar una óptima gobernanza en el terreno digital. Especialmente en la era de la IA, que aumenta los riesgos relacionados con la dependencia tecnológica, la protección de datos sensibles y la transparencia de los sistemas.

    Javier Henríquez, gerente de Tecnología de Consorcio, hizo hincapié en la importancia de este encuentro “para entender cómo los líderes de distintas empresas están enfrentando estos desafíos tecnológicos, qué están haciendo, cómo se están preparando y ver la madurez de la industria. Obviamente todavía nos falta mucho que aprender”, dijo.

    Por su parte, Andrea Castellanos, Sales Manager de Red Hat en Chile, destacó lo enriquecedora de la conversación, que puso sobre la mesa diversas miradas y caminos a seguir, “para ayudar a resolver todos los problemas que pueden tener las pequeñas y las grandes compañías, y ver cómo podemos trabajar en equipo”.

    Más sobre:Conversaciones sobre tecnologíabranded_pulsobranded-pulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Todas las horas del día”: Evelyn Erlij revela el invisible trabajo doméstico con escenas de arte en miniatura

    Defensor de la Niñez y proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente: “Encerrar por encerrar no soluciona el problema en ningún aspecto”

    Comisión de Hacienda rechaza vetos supresivos sobre el derecho al olvido financiero y el pago a 30 días para las pymes

    Llega el nuevo Mike Fest con Los Tetas, Gufi, Estoy Bien, entre otros

    Matthei y Tohá advierten por agenda de seguridad sin diálogo y cuestionan medida de estado de excepción para barrios

    ¿Cuánto le hubiera costado a la economía chilena un feriado extra en septiembre?

    Lo más leído

    1.
    América Latina acelera la búsqueda por la soberanía digital, pero enfrenta desafíos de infraestructura y gobernanza

    América Latina acelera la búsqueda por la soberanía digital, pero enfrenta desafíos de infraestructura y gobernanza

    2.
    Rosen lanza nueva colección con muebles pensados para la vida, familia y descanso diario

    Rosen lanza nueva colección con muebles pensados para la vida, familia y descanso diario

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Deportivo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Deportivo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Aston Villa por la Supercopa de Europa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Como en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Como en TV y streaming

    Defensor de la Niñez y proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente: “Encerrar por encerrar no soluciona el problema en ningún aspecto”
    Chile

    Defensor de la Niñez y proyecto de Responsabilidad Penal Adolescente: “Encerrar por encerrar no soluciona el problema en ningún aspecto”

    Comisión de Hacienda rechaza vetos supresivos sobre el derecho al olvido financiero y el pago a 30 días para las pymes

    Matthei y Tohá advierten por agenda de seguridad sin diálogo y cuestionan medida de estado de excepción para barrios

    ¿Cuánto le hubiera costado a la economía chilena un feriado extra en septiembre?
    Negocios

    ¿Cuánto le hubiera costado a la economía chilena un feriado extra en septiembre?

    ¿Prioridades o discrecionalidad?

    Crisis laboral: más del 75% de los trabajadores está dispuesto a tomar un empleo temporal para complementar ingresos

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Manuel Mayo rompe el silencio por las polémicas en Azul Azul y su contrato de confidencialidad con Michael Clark
    El Deportivo

    Manuel Mayo rompe el silencio por las polémicas en Azul Azul y su contrato de confidencialidad con Michael Clark

    Con De la Peña: Milovan Kegevic anuncia plan para el tenis, pero Comisión Electoral cita a asamblea para reemplazarlo

    Con sus mejores goles: el emotivo video de Montreal para recibir a Alexis Sánchez en la MLS

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine
    Tecnología

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Todas las horas del día”: Evelyn Erlij revela el invisible trabajo doméstico con escenas de arte en miniatura
    Cultura y entretención

    “Todas las horas del día”: Evelyn Erlij revela el invisible trabajo doméstico con escenas de arte en miniatura

    Llega el nuevo Mike Fest con Los Tetas, Gufi, Estoy Bien, entre otros

    “Es importante recordar la alegría que surge de la literatura”: Barack Obama será podcaster literario

    Estudio global sitúa a Chile como uno de los países más satisfechos con su infraestructura nacional
    Mundo

    Estudio global sitúa a Chile como uno de los países más satisfechos con su infraestructura nacional

    Terremoto en Colombia: autoridades locales cifran en más de 240 los fallecidos por el sismo 7,4

    Marco Rubio augura que Cuba avanzará hacia un futuro “muy diferente” antes de que finalice el mandato de Trump

    Cazuela de cerdo
    Paula

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?