Soberanía digital: por qué el control de los datos es hoy una ventaja competitiva

Entender de qué se trata la soberanía digital es, al mismo tiempo, hacerse preguntas como estas: cuando las empresas o los organismos públicos contratan servicios de datos, nube, software, hardware o modelos de IA a firmas externas ¿cuánta información clave se deja en manos de ellas? ¿Qué pasa con el manejo de los datos sensibles? ¿Qué ocurriría si el país donde están alojados los servidores de estas empresas entra en guerra? ¿Con cuánta celeridad pueden responder en caso de un ataque tecnológico masivo?

Estas y otras interrogantes se pusieron sobre la mesa en el primer capítulo del Ciclo de Conversaciones sobre Tecnología, organizado por La Tercera, que en esta oportunidad tuvo como eje central el concepto de soberanía digital, definido por el Foro Económico Mundial como “la capacidad de un país para controlar su propio destino digital, lo que incluye los datos, el hardware y el software de los que depende, así como aquellos que desarrolla localmente”.

Almacenamiento y manejo de datos, ventajas de los modelos de código abierto, infraestructuras y modelos de IA fueron algunos de los temas que se tocaron durante la mesa redonda ejecutiva.

Eso significa que nadie fuera de la gobernanza de una organización determinada puede controlar su información e infraestructura, acceder a su tecnología o desactivar cualquiera de sus sistemas sin consentimiento. Tampoco operar sin seguir las regulaciones locales.

Esta primera edición de Conversaciones sobre Tecnología convocó a líderes, entre gerentes generales y de TI de empresas del área del retail y la banca, además de representantes de entidades públicas y gremiales, para conversar sobre los desafíos que Chile tiene en esta materia, considerando el vertiginoso avance tecnológico, el reciente anuncio de construcción de varios datacenters en suelo nacional y también la futura implementación de la nueva Ley de Datos Personales.

Una discusión con importancia a nivel país

Durante la conversación –moderada por Polo Ramírez, gerente de Contenidos Estratégicos de Grupo Copesa–, se habló sobre almacenamiento y manejo de datos, configuración de algoritmos, ventajas de los modelos de código abierto –en los que la estructura tecnológica no es un secreto comercial perteneciente a una corporación al otro lado del mundo–, infraestructuras y modelos de IA; todas, temáticas que están entre las principales preocupaciones de los participantes de la mesa redonda ejecutiva.

Para aterrizar estos temas, Víctor Cornejo, arquitecto en jefe para América Latina de Red Hat, explicó desde la vereda técnica las implicancias de la soberanía digital una como prioridad crítica, y la necesidad de que las organizaciones puedan mantener el control sobre su tecnología más allá de los cambios geopolíticos y las restricciones externas, con el fin de evitar la dependencia excesiva de proveedores.

Víctor Cornejo, arquitecto en jefe para América Latina de Red Hat; Ingrid Barahona, Chief Data Officer & Innovation de Experian Chile; José Ramón Abatte, gerente corporativo de Tecnología y Digitalización de CODELCO, y Gustavo Alcalde, gerente general de Banco Ripley.

En el mundo, esta discusión está siendo especialmente importante en aquellos países donde hoy se legisla sobre privacidad y protección de datos, y su buen desarrollo dependerá, entre otros factores, de una fuerte cooperación público-privada que permita a las naciones alcanzar una óptima gobernanza en el terreno digital. Especialmente en la era de la IA, que aumenta los riesgos relacionados con la dependencia tecnológica, la protección de datos sensibles y la transparencia de los sistemas.

Javier Henríquez, gerente de Tecnología de Consorcio, hizo hincapié en la importancia de este encuentro “para entender cómo los líderes de distintas empresas están enfrentando estos desafíos tecnológicos, qué están haciendo, cómo se están preparando y ver la madurez de la industria. Obviamente todavía nos falta mucho que aprender”, dijo.

Por su parte, Andrea Castellanos, Sales Manager de Red Hat en Chile, destacó lo enriquecedora de la conversación, que puso sobre la mesa diversas miradas y caminos a seguir, “para ayudar a resolver todos los problemas que pueden tener las pequeñas y las grandes compañías, y ver cómo podemos trabajar en equipo”.