Scotiabank y Fundadoras sellan alianza para acelerar el crecimiento de las empresas lideradas por mujeres

El compromiso de Scotiabank con la equidad de género tiene una larga data. Desde sus orígenes en Canadá, hace más de 190 años, el banco ha entendido que el crecimiento sostenible requiere abrir espacios concretos para que las mujeres desarrollen su máximo potencial y participen activamente en el desarrollo económico de los países donde opera.

En Chile, ese compromiso se traduce en hitos como ser el primer banco privado del país con un directorio paritario, una dotación femenina del 51% y el 41% de sus sucursales lideradas por mujeres.

De esa convicción nace Iniciativa Mujeres, el programa global creado en 2018 en la casa matriz del banco, en Canadá, con el objetivo de derribar barreras y potenciar el liderazgo femenino en los negocios.

En Chile, el programa se lanzó hace cuatro años con foco en un segmento especialmente relevante para el país: las mujeres que lideran pequeñas y medianas empresas. A la fecha, Iniciativa Mujeres ha acompañado a más de 3.500 dueñas de empresa en el país y ha entregado más de US$500 millones en financiamiento a empresas lideradas por mujeres.

“Nuestro rol no se limita a entregar soluciones financieras. También tenemos la responsabilidad de generar herramientas, conexiones y capacidades que permitan a las empresas avanzar hacia nuevas etapas”, explica Valeska Barrera, directora de Segmentos PYME y Persona de Scotiabank Chile. “Queremos armar una comunidad de mujeres empresarias para ir acelerando la economía del país. Ese es nuestro compromiso”, agrega la ejecutiva.

En esa misma línea se enmarca la alianza con Fundadoras. Esta escuela de negocios y comunidad de mujeres empresarias ha construido una red de alcance nacional, con espacios de formación y de networking que conectan a mujeres en distintas etapas de sus negocios. A esa experiencia, Scotiabank suma su acompañamiento financiero y la trayectoria de Iniciativa Mujeres. La unión de ambas capacidades amplía el alcance y la profundidad del apoyo disponible para la comunidad empresarial femenina, con alternativas que van desde el financiamiento hasta la formación, el networking y nuevas oportunidades de negocio.

Empresas lideradas por mujeres: un buen negocio

“Es fantástico que por fin las mujeres empresarias y emprendedoras de Chile tengamos un lugar, un espacio”, dice Lorena Gallardo, CEO de Fundadoras. “La banca ha empezado a comprender que las necesidades que tenemos son distintas, y ahora vamos a poder llegar a todo Chile, a apoyar a mujeres que están generando empresas y haciéndolas crecer. Trabajaremos con firmas que facturan más de mil millones de pesos al año y esperamos posicionarlas, subirlas al escenario, visualizarlas y acompañarlas en este camino de crecimiento”.

En el marco del lanzamiento de este acuerdo se realizó el conversatorio “El futuro de las empresarias chilenas: cómo acelerar el crecimiento de empresas lideradas por mujeres”, que contó con un panel conformado por Maricho Gálvez, gerente de Emprendimiento Dinámico de Corfo; Fernanda Vicente, directora de Scotiabank, Macarena Ramos, CEO de Atesórame, y Lorena Gallardo, CEO de Fundadoras.

Durante el diálogo se reflexionó sobre la importancia del apoyo y la mentoría que recibe una mujer empresaria y emprendedora, especialmente a la hora de escalar su negocio.

“Como psicóloga organizacional, tengo puestos los lentes del liderazgo y los del desarrollo personal detrás de las empresas. Y mi tesis es que una empresa va a ser tan grande como la mentalidad de su fundadora, y tan grande como la capacidad de esa fundadora para tomar buenas decisiones y tener criterios. Eso se va formando con el tiempo; es como un músculo, que va creciendo y evolucionando”, añadió la CEO de Fundadoras, Lorena Gallardo.

Por su parte, Macarena Ramos, de Atesórame, compartió parte de su camino como líder de su empresa. “Partimos en un momento en que no había toda esta competencia, en que teníamos una propuesta de valor diferenciadora, y eso fue como ser referente en una industria. No es como ahora”, recordó. “Este es un camino de crecimiento personal, que te enfrenta a tus peores miedos, te saca de tu zona de confort y siempre te exige aprender, evolucionar e innovar”.

“Esta es una oportunidad única de asociarnos a una comunidad de mujeres que se apoyan, que se acompañan en el camino de emprender, que es bien difícil, y de la mano de una institución financiera, algo inédito en Chile”, dice Fernanda Vicente, directora de Scotiabank Chile. “Para nosotros esto no sólo tiene un impacto social: es un muy buen negocio apoyar a empresas lideradas por mujeres”.