Personas mayores: ¿el nuevo motor del emprendimiento? Revive el Capítulo 10 de Caja Abierta

En Chile, se calcula que una de cada tres personas en edad de jubilarse sigue trabajando, ya sea de forma dependiente o iniciando un negocio propio.

Las razones para emprender son muy distintas: hay quienes buscan mantenerse vigentes laboralmente, explorar en nuevas áreas y aprovechar oportunidades del mercado. Otros, sin embargo, lo hacen principalmente porque su pensión no les alcanza para cubrir sus gastos.

Un estudio de la Fundación Luksic realizado entre 2.000 emprendedores seniors constató que el 82% de ellos pertenece al segmento más vulnerable del país, y un 34% declara que emprender es la forma de cubrir sus necesidades básicas.

¿Cómo apoyar a este segmento de chilenos y chilenas que, como hemos visto en otros programas, irá progresivamente aumentando con el paso de los años?

De esto y más trató el nuevo capítulo de Caja Abierta, un espacio de Radio Duna y La Tercera realizado en conjunto con Cajas de Chile A.G., que busca instalar en la discusión pública los grandes desafíos que hoy tiene el sistema de seguridad social en Chile.

En el primer bloque, llamado “Lo que viene”, Polo Ramírez conversó con Álvaro Wrobbel, gerente Comercial y de Beneficios de Caja 18, a propósito del programe Emprende Mayor: una iniciativa para apoyar a los afiliados pensionados que quieren emprender o fortalecer un negocio ya iniciado, con más de 4 mil millones destinados a créditos, además de capacitación y acompañamiento.

“La esperanza de vida está llegando a los 90 años para las mujeres a 85, 86 años para los hombres. Es decir, son personas que van a tener que permanecer más de 20, 30 años como jubilados. Los precios aumentan, el costo de la vida aumenta, pero las jubilaciones no lo hacen de la misma forma. Eso ha traído que nuestra población empiece a buscar otras alternativas”, partió diciendo Álvaro Wrobbel para definir un escenario que está obligando a repensar cómo tener nuevas alternativas una vez que se termina la participación en el mercado laboral “formal”.

Una de ellas es el emprendimiento, donde “creemos que hay una oportunidad”, aseguró el representante de Caja 18. Esa oportunidad es la semilla germinal de Emprende Mayor, que nace a partir de una alianza con el IFC, dependiente del Banco Mundial, quien realizó un préstamo de 45 millones de dólares a la caja de compensación “con foco en apoyar a adultos mayores y a mujeres emprendedoras”.

Junto al IFC, Caja 18 está trabajando en las necesidades de las personas mayores después de la jubilación. “A partir de ahí, generamos un programa en Curicó, que es una zona donde tenemos gran cantidad de afiliados adultos mayores. Ya pusimos más de 4 mil millones a disposición de quienes quieran emprender, y también estamos haciendo charlas para que sepan cómo se hace una empresa, cómo administrar su negocio y separar esas platas de las del bolsillo familiar”, contó Álvaro Wrobbel, quien adelantó que lel objetivo es escalar este programa a todo el país.

Una oportunidad y no una obligación

En el segundo bloque del programa, llamado “Box Populi”, los diputados Valentina Becerra (REP) y Raúl Soto (PPD) reflexionaron sobre la actual realidad de las personas mayores en Chile, que se enfrentan al emprendimiento principalmente como una forma de subsistir ante jubilaciones que son insuficientes.

La diputada Valentina Becerra partió haciendo un llamado a mirar las dos caras de este fenómeno: por un lado, habla de un grupo de la población que quiere mantenerse activo y que tiene aún mucho que aportar a la sociedad; por otro, de una realidad -las bajas pensiones-que no se puede ignorar y que se hará más cruda conforme vaya envejeciendo la población.

Un diagnóstico compartido por el diputado y presidente del Partido Por la Democracia Raúl Soto, quien agregó la urgencia de abordar este tema desde una perspectiva de política pública a mediano y largo plazo, de manera que cada vez más personas puedan encontrar en el emprendimiento una oportunidad -con herramientas y apoyos a su alcance- y no una obligación.

“Me atrevería a decir que todavía como sociedad, pero también como ciudadanos y como legisladores, estamos muy al debe con las personas mayores, muy al debe de cómo ha cambiado la curva de crecimiento de la población. Estamos envejeciendo demasiado rápido y nuestras políticas públicas van muy lentas, son más reactivas que preventivas”, aseguró la diputada Becerra, quien es miembro de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad en el Congreso.

Por su parte, el diputado Raúl Soto, quien pertenece a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, considera que el ecosistema de emprendimiento a las personas mayores “está muy en pañales todavía. Hay algunos pequeños esfuerzos, pilotos que podrían ser interesantes, pero hay que transformarlos en políticas públicas robustas, permanentes y con una mirada estratégica”.