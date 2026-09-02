Colaboración público-privada, clave para mejorar la gestión en salud: revive el Capítulo 11 de Caja Abierta

Uno de los principales talones de Aquiles del sistema de salud público es el acceso a atenciones de especialidad. Más de 2 millones de personas están esperando una hora médica, y otras 450 mil aguardan por una intervención quirúrgica.

Cómo gestionar esta sobredemanda ha sido tema de discusión durante los últimos gobiernos y, en este punto, las Cajas de Compensación tienen mucho que decir, gracias a un modelo de colaboración junto a municipios y fundaciones que ha permitido llevar atenciones médicas a los lugares donde existen más brechas de acceso.

Pero no es sólo eso, ya que las cajas también trabajan en otro pilar muy importante: la salud preventiva, a través de facilidades para acceder a exámenes y consultas de telemedicina.

Para conocer el trabajo concreto en este tema que está realizando Caja La Araucana, este nuevo capítulo de Caja Abierta -espacio de Radio Duna y La Tercera realizado en conjunto con Cajas de Chile A.G.- tuvo como invitado a su gerente general, Francisco Sepúlveda, quien habló sobre los importantes programas y éxamenes de medicina preventiva que tiene La Araucana a disposición de sus afiliados, con más de 50 mil chequeos realizados en 2025 en las áreas de odontología, oftalmología y otorrinolaringología.

Esta entidad también realiza operativos junto a Fundación ACRUX, con el objetivo de ayudar a destrabar las atenciones de salud en aquellos lugares más apartados".

“No sólo queremos apoyar (en la reducción de) las listas de espera, sino también en dar acceso a nuestros afiliados a la prevención. Por ejemplo, con planes de actividad física para los pensionados”, aseguró el ejecutivo, quien además dio a conocer un novedoso beneficio para hijos recién nacidos de quienes pertenecen a La Araucana: la posibilidad de realizarle un examen genético “de saliva, muy sencillo, para saber cuáles son las prevalencias de enfermedades que podria desarrollar en el tiempo a partir de sus mutaciones genéticas”.

Más recursos para atenciones preventivas

En el segundo bloque del programa, los diputados Ximena Ossandón (RN) y Carlos Cuadrado (PPD) siguieron analizando los desafíos de la salud pública para mejorar cobertura y plazos de atención.

La diputada Ossandón partió su intervención hablando de los recursos disponibles y de la necesidad de que el presupuesto 2027 para Salud, que comenzará a discutirse en el congreso en pocas semanas más, considere las necesidades sobre el tema que expondrá la ministra de Salud, May Chomali.

“Mientras se siga pensando que se necesitan hospitales y hospitales y hospitales, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Hay que cambiar el enfoque que tiene el Estado de Chile respecto a la salud”, aseguró Ximena Ossandón.

Por su parte, el diputado Carlos Cuadrado hizo énfasis en la importancia de incentivar y financiar la salud preventiva: “Si tú haces prevención, estás asegurado que vas a tener resultados. En 12 años de gestión como alcalde de Huechuraba lo hicimos. Mientras el Estado siga pensando que se necesitan hospitales, que se necesita fortalecer la atención secundaria y terciaria y no se focaliza en la prevención que hace la atención primaria de salud, va a seguir teniendo gastaderos de plata sin resultados, porque se está pensando mal la utilización de los escasos recursos que tiene”.