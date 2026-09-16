Desempleo y envejecimiento, las dos grandes preocupaciones de la seguridad social: revive el Capítulo 12 de Caja Abierta

En el último episodio de Caja Abierta -programa de La Tercera, Radio Duna y Cajas de Chile que dedicó cada capítulo de la temporada a analizar la realidad de la seguridad social en Chile-, cuatro diputados de distintas bancadas coincidieron en un diagnóstico común: el sistema fue pensado para un país más joven, con familias numerosas, una pirámide poblacional que ya no existe y con un mercado laboral mucho más activo.

¿Cuáles son, entonces, las necesidades más urgentes por resolver?

El diputado Mario Olavarría (UDI), integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, puso el foco en el desempleo: “Chile lleva 42 meses sobre un 8% de cesantía, lo que significa que tenemos alrededor de un millón de personas cesantes que buscan trabajo y, de esos, los segmentos peores son mujeres y jóvenes que buscan empleo por primera vez. Es una situación muy dramática”, afirmó.

Ante un problema que corre el riesgo de volverse crónico, Olavarría anunció algunos de los temas que hoy se están discutiendo en el Congreso, como la ley de adaptabilidad laboral para el turismo y ajustes normativos para sectores con alta informalidad, como las empresas de seguridad y transporte de valores, que agrupan a unas 300 mil personas.

Propuso, además, “fijar una gran agenda laboral” que incluya más obras públicas: “Cuando hay crisis económica que además incide mucho en el empleo, los presidentes tienen que tomar medidas que vayan dando trabajo”.

Jaime Mulet (FRVS), exintegrante de la Comisión de Personas Mayores, sumó la dimensión tecnológica y los desafíos para quienes deben reinventarse después de la jubilación.

“La introducción de la inteligencia artificial y los cambios tecnológicos están desplazando empleos de una manera muy rápida, y creo que todavía la sociedad y el mundo político no lo dimensionan, salvo los expertos”, sostuvo.

A su juicio, el cambio demográfico exige revisar la institucionalidad completa: “Está todo pensado para una pirámide poblacional como la que estábamos acostumbrados, y no esta especie de pirámide invertida con la que nos estamos encontrando ahora”. Anticipó que la seguridad social va a ser cada vez más compleja a medida que la población envejezca, y llamó a un abordaje que “trascienda los colores políticos”.

Foco en una política de cuidados

En el segundo bloque, la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) valoró la caída de la pobreza por ingresos y multidimensional que muestra la Casen, pero advirtió una deuda estructural con un sistema de seguridad social integrado que enfrente los desafíos del presente.

Además, planteó la necesidad de garantizar los cuidados como un derecho: “Todas las personas en nuestra vida en algún momento somos cuidados o cuidamos a otros. Una sociedad que cuida en las distintas etapas y que acompaña a las personas que cuidan va a ser uno de los desafíos más importantes para este siglo”.

Respecto de la colaboración público-privada para sacar estos distintos desafíos, la diputada Schneider apuesta más bien por “reconstruir lo público”, con espacio para actores no estatales “siempre y cuando tengan un fin público y no un fin de lucrar”.

El diputado Álvaro Ortiz (DC), además presidente nacional de la Democracia Cristiana, matizó ese énfasis: “Nosotros no creemos que el Estado lo debe resolver todo. Requiere necesariamente también del aporte de otras instituciones, y que el mundo privado pueda colaborar. En ese escenario, las cajas de compensación también son una alternativa para millones de chilenos y chilenas”.

Ambos mundos, dijo, “se pueden potenciar buscando siempre el bien común”, con “muy rayada la cancha” sobre las responsabilidades de cada uno.