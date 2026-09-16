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    Detienen a funcionario de Gendarmería por ingresar elementos prohibidos a cárcel de Valparaíso

    El gendarme fue desvinculado de la institución penal y puesto a disposición del Ministerio Público.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Imagen referencial. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Un funcionario de Gendarmería de Chile fue detenido y desvinculado de la institución luego de que fuera sorprendido intentando ingresar elementos prohibidos al Complejo Penitenciario de Valparaíso.

    Esto, tras una investigación de la propia fuerza de seguridad penal, que contó con la colaboración del OS-9 de Carabineros, la que determinó que el ahora exgendarme, en momentos en que desempeñaba sus labores, intentó “ingresar sustancias ilícitas y elementos prohibidos por la administración penitenciaria en el recinto”.

    Ante los hechos, la Dirección Regional de Gendarmería Valparaíso instruyó procedimientos para la desvinculación inmediata del funcionario involucrado, así como la apertura de un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias.

    Asimismo, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, por los cuales el sujeto sería formalizado este jueves 17 de septiembre ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso.

    Más sobre:GendarmeríagendarmedetenidodesvinculadoValparaísocárcel

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