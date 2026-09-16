Armada concluye despliegue de operativo médico y dental en la zona Austral

Los últimos días, la Armada concluyó su despliegue médico y dental a la zona Austral del país, específicamente en Chaitén, en la Región de Los Lagos. La acción de despliegue cívico médico de la institución encabezada por el almirante Fernando Cabrera, se realizó los días 11 y 13 de septiembre y corresponde a uno de los operativos que la institución desarrolla en esa zona.

El operativo médico y dental se desarrolló particularmente por el buque patrullero médico Cirujano Videla, junto a oficiales de la reserva naval en el área de salud, junto al Servicio de Salud Reloncaví y la Municipalidad de Chaitén.

La acción realizada por la Armada, concluyó con la atención de al menos 360 pacientes y la entrega de 500 atenciones . El despliegue permitió la atención médica, en el Hospital de Chaíten, de las especialidades de urología, cirugía, ecografía, traumatología, cirugía vascular periférica, neurocirugía, neurología infantil, podología, oftalmología, otorrinolaringología, dermatología y gastroenterología. Así como también de atenciones dentales a bordo del propio buque y de asesorías jurídicas en procedimientos simples.

Según destacan desde la institución castrense, los mayores resultados se obtuvieron en la especialidad de neurología infantil, en la que se redujo 86% . Además, de una lista de espera de 500 pacientes se logró resolver el 20% de los casos pendientes.

Además de los operativos médicos, la presencia de la Armada permitió contribuir con actividades deportivas, jornadas de limpieza de playas, trabajos de mejoramiento en el Colegio Almirante Juan José Latorre y una actividad con adultos mayores en el centro diurno, Casa La Esperanza. Junto con eso, se reconoció a María Teresa Ahumada, la paciente número 4 mil atendida por la institución.

El comandante en Jefe de la Quinta Zona Naval, contraalmirante Jorge Toso, señaló que “con este tipo de operativos cívico, médico y dental, la Quinta Zona Naval reafirma su compromiso con la disminución de las listas de espera en zonas aisladas, en directa colaboración con el Servicio de Salud Reloncaví, y fortalece su vínculo con la ciudadanía de la provincia de Palena”.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional de Los Lagos, Cristián Palma, destacó el despliegue de la Armada y su contribución concreta a las comunidades de la provincia. “Como Gobierno valoramos profundamente este operativo de la Armada, porque representa un servicio público que se hace presente donde las distancias y las condiciones geográficas muchas veces hacen más difícil acceder a prestaciones tan importantes como la salud. Aquí hay una institución que pone sus capacidades al servicio de las personas y que entiende que Chile y nuestra región de Los Lagos se construyen también llegando hasta sus localidades más apartadas”, sostuvo.