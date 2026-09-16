SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Armada concluye despliegue de operativo médico y dental en la zona Austral

    La institución encabezada por el almirante Fernando Cabrera, atendió a más de 360 pacientes y realizó 500 atenciones médicas y dentales en Chaitén.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Imagen: Armada de Chile.

    Los últimos días, la Armada concluyó su despliegue médico y dental a la zona Austral del país, específicamente en Chaitén, en la Región de Los Lagos. La acción de despliegue cívico médico de la institución encabezada por el almirante Fernando Cabrera, se realizó los días 11 y 13 de septiembre y corresponde a uno de los operativos que la institución desarrolla en esa zona.

    El operativo médico y dental se desarrolló particularmente por el buque patrullero médico Cirujano Videla, junto a oficiales de la reserva naval en el área de salud, junto al Servicio de Salud Reloncaví y la Municipalidad de Chaitén.

    La acción realizada por la Armada, concluyó con la atención de al menos 360 pacientes y la entrega de 500 atenciones. El despliegue permitió la atención médica, en el Hospital de Chaíten, de las especialidades de urología, cirugía, ecografía, traumatología, cirugía vascular periférica, neurocirugía, neurología infantil, podología, oftalmología, otorrinolaringología, dermatología y gastroenterología. Así como también de atenciones dentales a bordo del propio buque y de asesorías jurídicas en procedimientos simples.

    Según destacan desde la institución castrense, los mayores resultados se obtuvieron en la especialidad de neurología infantil, en la que se redujo 86%. Además, de una lista de espera de 500 pacientes se logró resolver el 20% de los casos pendientes.

    Además de los operativos médicos, la presencia de la Armada permitió contribuir con actividades deportivas, jornadas de limpieza de playas, trabajos de mejoramiento en el Colegio Almirante Juan José Latorre y una actividad con adultos mayores en el centro diurno, Casa La Esperanza. Junto con eso, se reconoció a María Teresa Ahumada, la paciente número 4 mil atendida por la institución.

    El comandante en Jefe de la Quinta Zona Naval, contraalmirante Jorge Toso, señaló que “con este tipo de operativos cívico, médico y dental, la Quinta Zona Naval reafirma su compromiso con la disminución de las listas de espera en zonas aisladas, en directa colaboración con el Servicio de Salud Reloncaví, y fortalece su vínculo con la ciudadanía de la provincia de Palena”.

    Por su parte, el Delegado Presidencial Regional de Los Lagos, Cristián Palma, destacó el despliegue de la Armada y su contribución concreta a las comunidades de la provincia. “Como Gobierno valoramos profundamente este operativo de la Armada, porque representa un servicio público que se hace presente donde las distancias y las condiciones geográficas muchas veces hacen más difícil acceder a prestaciones tan importantes como la salud. Aquí hay una institución que pone sus capacidades al servicio de las personas y que entiende que Chile y nuestra región de Los Lagos se construyen también llegando hasta sus localidades más apartadas”, sostuvo.

    Más sobre:ArmadaZona AustralAtenciones médicasFuerzas ArmadasFF.AA.

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    Cuba sufre su octavo apagón masivo del año: se reportaron cortes de telefonía celular e internet

    Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York: primer cara a cara entre EE.UU. y Venezuela en más de una década

    Anuncian cierre del paso Los Libertadores por malas condiciones climáticas en la alta cordillera

    Canciller Pérez Mackenna por revés de Bachelet en nuevo sondeo por la ONU: “Veíamos poca probabilidad de éxito”

    Lo más leído

    1.
    Conaf cuestiona videos de turistas en Torres del Paine y advierte por prácticas riesgosas en áreas protegidas

    Conaf cuestiona videos de turistas en Torres del Paine y advierte por prácticas riesgosas en áreas protegidas

    2.
    Canciller Pérez Mackenna por revés de Bachelet en nuevo sondeo por la ONU: “Veíamos poca probabilidad de éxito”

    Canciller Pérez Mackenna por revés de Bachelet en nuevo sondeo por la ONU: “Veíamos poca probabilidad de éxito”

    3.
    Fonda Doña Florinda realiza nueva propuesta y Municipalidad de La Florida otorga patentes para que el evento se confirme

    Fonda Doña Florinda realiza nueva propuesta y Municipalidad de La Florida otorga patentes para que el evento se confirme

    4.
    Bachelet sufre fuerte revés en nuevo sondeo por la ONU: obtiene un voto de apoyo y 11 en contra

    Bachelet sufre fuerte revés en nuevo sondeo por la ONU: obtiene un voto de apoyo y 11 en contra

    5.
    Detienen al presunto autor de homicidio a un joven cerca de las ramadas de Limache

    Detienen al presunto autor de homicidio a un joven cerca de las ramadas de Limache

    6.
    Cardenal Fernando Chomali entra a debate por indultos: “Yo preferiría hablar de clemencia”

    Cardenal Fernando Chomali entra a debate por indultos: “Yo preferiría hablar de clemencia”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    Nevados de Chillán registra pulso eruptivo y mantiene Alerta Técnica Amarilla

    Nevados de Chillán registra pulso eruptivo y mantiene Alerta Técnica Amarilla

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Santiago Wanderers por la final de la Copa Intercontinental Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Santiago Wanderers por la final de la Copa Intercontinental Sub 20

    Pronostican tormentas eléctricas en cuatro regiones del país durante este 18 de septiembre

    Pronostican tormentas eléctricas en cuatro regiones del país durante este 18 de septiembre

    Anuncian cierre del paso Los Libertadores por malas condiciones climáticas en la alta cordillera
    Chile

    Anuncian cierre del paso Los Libertadores por malas condiciones climáticas en la alta cordillera

    Canciller Pérez Mackenna por revés de Bachelet en nuevo sondeo por la ONU: “Veíamos poca probabilidad de éxito”

    El debut de Kast en un tedeum sin controversias

    Fiestas Patrias disparan la generación de residuos y activan nuevas estrategias en su gestión
    Negocios

    Fiestas Patrias disparan la generación de residuos y activan nuevas estrategias en su gestión

    Wall Street cierra con resultados mixtos y petróleo se mantuvo en torno a los US$103 el barril

    Hacienda destaca que Fitch haya resaltado la agenda de reformas en nota crediticia del país

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación
    Tendencias

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    Nuevo récord para Harry Kane: Bayern Munich propina histórica goleada a Unión Berlín y alcanza la cima de la Bundesliga
    El Deportivo

    Nuevo récord para Harry Kane: Bayern Munich propina histórica goleada a Unión Berlín y alcanza la cima de la Bundesliga

    Con 10 casi todo el juego: Lucas Cepeda por fin es titular y el Elche consigue su primera victoria en LaLiga

    Figura de Bayern Múnich y de la selección de Canadá se borra del partido ante Chile por estar en su luna de miel

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2
    Tecnología

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú
    Cultura y entretención

    Los Mirlos llegan al Tiny Desk con la cumbia amazónica del Perú

    ¿Tiene el Himno Nacional de Chile su origen en una canción patriótica venezolana?

    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

    Cuba sufre su octavo apagón masivo del año: se reportaron cortes de telefonía celular e internet
    Mundo

    Cuba sufre su octavo apagón masivo del año: se reportaron cortes de telefonía celular e internet

    Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York: primer cara a cara entre EE.UU. y Venezuela en más de una década

    Reino Unido defiende la explotación de recursos en las Malvinas y califica de “inaceptables” las sanciones argentinas

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero