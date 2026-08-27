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    Aníbal Mosa arremete contra la U tras la denuncia a Javier Correa: “Deben aceptar sus derrotas”

    El presidente del Cacique criticó a los azules luego de que el delantero fuera citado por el Tribunal de Disciplina a raíz de su polémico gesto en el Superclásico.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Aníbal Mosa cargó contra la U luego de la denuncia hacia Javier Correa. Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Aníbal Mosa no se guardó nada. El presidente de Blanco y Negro manifestó su molestia y arremetió contra Universidad de Chile luego de la denuncia presentada contra Javier Correa a raíz del gesto que realizó en el Superclásico.

    El timonel de Colo Colo cuestionó la acusación de la dirigencia azul, asegurando que ese tipo de situaciones son normales en el fútbol. El delantero fue citado por el Tribunal de Disciplina para realizar sus descargos.

    Las cosas que ocurren, este tipo de celebraciones, deberían quedar en la cancha”, comenzó señalando Mosa tras la victoria del Cacique sobre Unión Española en Copa Chile, partido que marcó el debut de Vozinha.

    Para nosotros fue una sorpresa que se llevara fuera de la cancha esta discusión. Decepcionado, porque una institución como la Universidad de Chile también debe aceptar sus derrotas cuando son en cancha“, añadió.

    El dardo de Mosa hacia la U

    Por otra parte, Mosa recordó un polémico gesto realizado por Marcelo Díaz en el Monumental, en un recordado Superclásico en 2011: “Hemos tenido situaciones, han habido jugadores, el mismo Marcelo Díaz hizo un ‘Pato Yáñez’ en el Monumental, en nuestra casa y nosotros no hicimos nada. Cada vez que nos ha tocado perder con Universidad de Chile nos hemos ido calladitos, hemos aceptado la derrota, y en cierta manera, el partido ya terminó, ya lo ganamos y debería quedar ahí“, indicó.

    También prefirió no entrar en detalles sobre algún diálogo con Cecilia Pérez y se refirió a la fotografía que se sacó el propio Díaz con un lienzo posterior al partido: “Las conversaciones con presidentes prefiero mantenerlas en privado, pero, efectivamente, los podríamos denunciar por el lienzo de Marcelo Díaz. Pero en esta actividad se gana o se pierde en los 90 minutos y querer sacar ventana, con situaciones que son parte del folclore...“.

    Mosa remarcó la hostilidad que se suele vivir en este tipo de partidos: “Imagínate que nuestros jugadores estaban con 47 mil personas jugando en contra. Nos putearon todo el partido, estábamos delante de la gente de la Universidad de Chile, me sacaron la madre mil veces, nos putearon a todos los directores. Pero nosotros nos quedamos callados, entendemos que es parte de la actividad, parte del espectáculo“, complementó.

    Finalmente, dio detalles de los pasos a seguir para la defensa de Correa en el Tribunal: “Son parte de los gestos que hace el delantero y tenemos antecedentes. Esto fue casi 20 minutos después que terminó el partido, donde ya la hinchada que estaba tras la cámara que era nuestra, porque se lo hace a la cámara nuestra no a los hinchas, porque ya se habían ido. Prepararemos los descargos y la defensa para el próximo martes”, cerró.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraSuperclásicoAníbal MosaColo ColoUniversidad de ChileJavier CorreaMarcelo DíazCecilia Pérez

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