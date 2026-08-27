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    Política

    Senador Celis (PPD) descarta apoyo a reforma de seguridad: “En el tema constitucional, ninguna disposición a cruzar la vereda”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el parlamentario descartó que los cambios que pretende introducir el gobierno a la iniciativa legal, modifiquen su posición frente a esta. "No solo debe retirar la urgencia, yo creo que debe retirar el proyecto".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    El senador Ricardo Celis (PPD) se encuentra en Estados Unidos junto a una comitiva de legisladores nacionales de distintos sectores políticos - en una misión organizada por el Chile California Council (CCC)- y, según él, en sus conversaciones todos coinciden en que fue un “error político gigante” del gobierno empujar la reforma constitucional en materia de seguridad.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el legislador también se refirió al encuentro que sostuvo su par Pedro Araya (IND.-PPD) con el biministro de Interior y Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, y sostuvo que lo hizo en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución del Senado y no representando una visión del PPD.

    Así consultado respecto de los dichos de Araya, quien ha manifestado que está dispuesto a cruzar la vereda en ciertos proyecto, el senador Celis sostuvo que: “En el tema constitucional, ninguna disposición a cruzar la vereda. En el resto, el tema de lo que tiene que ver con una propuesta que estaba dirigida al control del delito y el narcotráfico y el crimen organizado, por cierto, que estamos dispuestos. Pero en los temas constitucionales, yo creo que el gobierno se pasó, no tres pueblos ya, se pasó varios países”.

    Además, según planteó Celis, que se siga empujando esta iniciativa legal, “obviamente expone al gobierno innecesariamente a un rechazo anticipado”.

    De esta manera, el senador PPD sostuvo que Las Moneda “no solo debe retirar la urgencia, yo creo que debe retirar el proyecto y generar una conversación prelegislativa antes de ingresar un proyecto”.

    En dirección, recalcó que “este proyecto de ley fue mal hecho, yo creo, para ser sincero, fue mal confeccionado, tanto en lo político como en lo técnico, entonces yo no sé bien... tengo muy buena impresión del ministro (Martín) Arrau, pero alguien le hizo mal la pega”. Además, agregó que esta situación “debilita al gobierno”.

    Así, el legislador por la Araucanía puntualizó: “Vamos a volver al mismo tema de la megarreforma que hubo. Siempre dijimos una reforma de esta naturaleza, de esta magnitud, no necesitaba pirquinear dos votos. Aquí menos. Aquí no se puede pirquinear votos. Esto es una propuesta de Estado, no del gobierno”.

    En tanto, según explicó Celis, su partido está alineado frente a las iniciativas legales del Ejecutivo en materia de seguridad y aseguró que ellos han trabajado también en propuestas.

    “En esta ocasión el Partido por la Democracia ha generado documentos, de un grupo de trabajo que ha estado realizando propuestas, y ha estado analizando lo que hemos conocido. Tenemos una propuesta clara que todos la conocemos, la hemos conversado, la hemos madurado, sabemos cuál es la bajada del PPD y diría yo de la Socialdemocracia, en esta materia”.

    Respecto de la creación de un nuevo estado de excepción dijo estar en contra y coincidir con legisladores de RN que han planteado una modificación al Estado de Emergencia que “necesita ciertos perfeccionamientos”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónRicardo Celisreforma de seguridad

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