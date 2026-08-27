“En las áreas pudimos estar un poco mejor”: el análisis del técnico de las Diablas tras la derrota contra Nueva Zelanda

Este jueves finalizó la actuación de las Diablas en el Mundial de Hockey Césped que se desarrolla en Países Bajos y Bélgica. Las chilenas acabaron perdiendo por 3-2 contra Nueva Zelanda en la definición por el 15° lugar, resultado que dejó sentimientos encontrados en el cuadro nacional.

Tras el encuentro, el técnico Cristóbal Rodríguez analizó el encuentro, señalando que estaba “contento por un lado, porque vi un equipo comprometido, un equipo que encontró conexiones en muchos pasajes del partido. Por otro lado, frustrado, porque no supimos mantener la ventaja del 2-1. Se nos termina escabullendo el 3-2 a tres minutos del final”.

“Creo que si este equipo hubiese jugado así todo el mundial, el resultado hubiese sido diferente, y nada, contento con lo que dejaron las jugadoras en la cancha”, complementó.

Para el entrenador, el hecho de que las Diablas no pudieran mantener la ventaja alcanzada se debe a que “al final estamos jugando con equipos que tienen calidad. Acá estamos las 16 mejores selecciones del mundo. Cada equipo juega, entonces es como un partido de ajedrez en el que uno puede mover una pieza y te hacen el jaque, aquí es lo mismo”.

“Supimos llevar el partido en muchas ocasiones bien. Después hay errores no forzados, también hay errores referiles que hay que saber manejar en el minuto a minuto, pero en las áreas pudimos estar un poco mejor, no haber dado tanto córner corto. Cuando nos dedicamos a jugar y pasarnos la pelota, creo que lo hicimos bastante bien”, añadió.

Por último, proyectó el nuevo desafío de las Diablas en los Juegos Suramericanos. “Las chicas tienen que descansar en la parte mental, la cabeza. Tener una semana de vacaciones y después una semana de entrenamiento para irnos a los Odesur. Tenemos que ir uno a uno. Hay siete jugadores de acá que no van y cinco que están en Chile que se incorporan. Esperamos que la incorporación sea rápida”.

Por el lado de las jugadoras, Denise Rojas comentó sentirse “un poco frustrada por el resultado, pero creo que no era el objetivo que teníamos. Había sido un torneo muy difícil y salimos a jugar nuestro juego y eso se plasmó en cancha más allá de que el resultado no haya estado con nosotras. Tranquila por ese lado. Y ahora toca bajar toda la información y ver todo lo que tenemos que crecer. Algunas se van a los Odesur en poco tiempo, así que tenemos buenas conclusiones de este Mundial que fue durísimo”.

Sobre la caída sobre el final, apunto que “a veces con las emociones pierdes ese control, esa posesión que tanto nos gusta. Supieron atacarnos en nuestra zona más vulnerable y ahí llegaron los goles de ellas”.

Y en un balance general, señaló que “hace cuatro años decidimos volver. Hoy estamos acá. Es un hito importante estar en dos mundiales consecutivos. Estamos en un alto nivel, pero tenemos que consolidar esos objetivos que nos propusimos”.

Por su parte, la capitana Manuela Urroz resumió que “fue un partido intenso, de dos equipos que querían quedarse con ese puesto. Nuestro primer tiempo fue mejor que el segundo a pesar de que fuimos ganando hasta el último cuarto. Con nueva Zelanda siempre han sido partidos muy competitivos. Tuvimos buenos pasajes, pero nos faltó cerrarlo de una mejor manera”.

“(El resultado) quizás pasó por un factor de cansancio, cometimos errores en la parte defensiva y no pudimos concretar las opciones que queríamos”, añadió.

Por último, expuso qué significó para ella estar presente en esta edición como delantera y goleadora del equipo. “Me tocó meter tres goles en este mundial. Es un orgullo tener esta oportunidad de marcar, pero me hubiese gustado cerrarlo con un resultado favorable para Chile y en una mejor posición que era lo que veníamos a buscar en este Mundial”, concluyó.