SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Evacúan preventivamente colegio Los Leones de Quilpué tras aviso de bomba

    "Los estudiantes fueron resguardados en todo momento por funcionarios del establecimiento. Quienes llegaron acompañados por sus apoderados regresaron a sus hogares", remarcaron desde la institución educativa.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Evacúan colegio Los Leones de Quilpué tras aviso de bomba: Carabineros descartó presencia de artefacto sospechoso Colegio Los Leones de Quilpué

    La mañana de este jueves, un aviso de bomba al interior del colegio particular subvencionado gratuito Los Leones de Quilpué obligó a la evacuación de su estudiantado.

    Según informó el establecimiento educacional en un comunicado, se activaron “preventivamente los protocolos de emergencia tras recibir un aviso de bomba, procediendo a evacuar el establecimiento”.

    “Los estudiantes fueron resguardados en todo momento por funcionarios del establecimiento. Quienes llegaron acompañados por sus apoderados regresaron a sus hogares. Hacemos un llamado a la calma. La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad educativa son nuestra principal prioridad”, remarcaron desde el colegio Los Leones.

    Tras las primeras labores de Carabineros, la institución policial descartó la presencia de algún artefacto sospechoso y remitió la denuncia del caso al Ministerio Público.

    Más sobre:EvacuaciónAviso de bombaQuilpuéColegioCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Biministro Mas tras alza del desempleo a su nivel más alto en cinco años: “Sabemos que queda mucho por hacer”

    El complejo escenario en que asume Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega

    Marín repudia que peaje negara el paso a mujer que dio a luz en un auto y apunta a que “el criterio humano siempre debe estar primero”

    Ministro Arrau informa recaptura de imputado que se fugó de un tribunal en Victoria mientras esperaba control de detención

    Exministro Burgos y polémica Chile-Argentina por Estrecho de Magallanes: “Lo importante acá es no dejar pasar ninguna de estas declaraciones”

    Mercado laboral no levanta cabeza y la tasa de desempleo llega a 9,5%, su nivel más alto en cinco años

    Lo más leído

    1.
    Expertos llaman a vacunarse contra el VPH ante fuerte alza de contagios: causa seis tipos de cáncer, además del cervicouterino

    Expertos llaman a vacunarse contra el VPH ante fuerte alza de contagios: causa seis tipos de cáncer, además del cervicouterino

    2.
    Contraloría detecta que dos médicos becados trabajaron menos de seis meses en seis años

    Contraloría detecta que dos médicos becados trabajaron menos de seis meses en seis años

    3.
    Cómo funcionará el nuevo examen que el Minsal probará en 28 comunas para detectar el cáncer a tiempo

    Cómo funcionará el nuevo examen que el Minsal probará en 28 comunas para detectar el cáncer a tiempo

    4.
    Carabinero de franco es asesinado en Renca: investigan circunstancias del crimen

    Carabinero de franco es asesinado en Renca: investigan circunstancias del crimen

    5.
    Incendio afecta las dependencias de la cárcel Santiago 1

    Incendio afecta las dependencias de la cárcel Santiago 1

    6.
    Incendio afecta a dos cafeterías y una casa en Providencia

    Incendio afecta a dos cafeterías y una casa en Providencia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Centro internacional confirma lluvia sobre lo normal en Chile hasta octubre: revisa las regiones afectadas

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    ¿Qué provocó la mortal avalancha en Nepal? Esta es la hipótesis más comentada

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 28 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    SII habilita convenio de pago para deudores del Préstamo Solidario: ¿Cómo solicitarlo en línea?

    SII habilita convenio de pago para deudores del Préstamo Solidario: ¿Cómo solicitarlo en línea?

    Marín repudia que peaje negara el paso a mujer que dio a luz en un auto y apunta a que “el criterio humano siempre debe estar primero”
    Chile

    Marín repudia que peaje negara el paso a mujer que dio a luz en un auto y apunta a que “el criterio humano siempre debe estar primero”

    Ministro Arrau informa recaptura de imputado que se fugó de un tribunal en Victoria mientras esperaba control de detención

    Temblor hoy, viernes 28 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Biministro Mas tras alza del desempleo a su nivel más alto en cinco años: “Sabemos que queda mucho por hacer”
    Negocios

    Biministro Mas tras alza del desempleo a su nivel más alto en cinco años: “Sabemos que queda mucho por hacer”

    Mercado laboral no levanta cabeza y la tasa de desempleo llega a 9,5%, su nivel más alto en cinco años

    Marvell no es Nvidia y sus acciones sufren dura caída en bolsa tras la presentación de sus resultados

    Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico
    Tendencias

    Las regiones que tendrán lluvia y tormentas eléctricas este fin de semana, según el pronóstico

    Soy cirujano plástico y esto es lo que debes saber antes de tomar la decisión de operarte

    Un compuesto de estas frutas puede revertir el envejecimiento del hígado, según un reciente estudio

    “Pocos talentos tan grandes han jugado en Midtjylland”: Dinamarca se rinde ante Darío Osorio tras su golazo y anticipa su salida
    El Deportivo

    “Pocos talentos tan grandes han jugado en Midtjylland”: Dinamarca se rinde ante Darío Osorio tras su golazo y anticipa su salida

    Atlético de Madrid ataca a Barcelona y da portazo definitivo a la venta de Julián Álvarez: “Nos repugna su falsedad”

    Los millonarios ingresos que recibirá el Betis de Manuel Pellegrini por su participación en la Champions League

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6
    Tecnología

    Grand Theft Auto nos dio un mundo (y nosotros decidimos vivir en él): primer vistazo a GTA 6

    Sandisk lanza en Chile su nueva línea de SSD Optimus: modelos y características

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    De la Transición a la pandemia: los vertiginosos 28 años de la Gran Cumbre Guachaca
    Cultura y entretención

    De la Transición a la pandemia: los vertiginosos 28 años de la Gran Cumbre Guachaca

    Mad Professor: la leyenda del dub y la electrónica viene a Chile

    Cómo es el debut de Papi Ricky en el cine: “Una cosa es criar a los hijos y otra cosa es soltarlos”

    El complejo escenario en que asume Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega
    Mundo

    El complejo escenario en que asume Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega

    El legado de Harald V, el rey que modernizó la corona noruega

    Autoridades de Nepal elevan a 538 los fallecidos por las inundaciones

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien
    Paula

    Kimchi: por qué este fermentado coreano hace tan bien

    Diana Camacho, artista visual con baja visión: “Ver es mucho más que el engaño de los ojos”

    Menopausia: por qué aumenta el riesgo cardiovascular