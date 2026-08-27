Evacúan preventivamente colegio Los Leones de Quilpué tras aviso de bomba
"Los estudiantes fueron resguardados en todo momento por funcionarios del establecimiento. Quienes llegaron acompañados por sus apoderados regresaron a sus hogares", remarcaron desde la institución educativa.
La mañana de este jueves, un aviso de bomba al interior del colegio particular subvencionado gratuito Los Leones de Quilpué obligó a la evacuación de su estudiantado.
Según informó el establecimiento educacional en un comunicado, se activaron “preventivamente los protocolos de emergencia tras recibir un aviso de bomba, procediendo a evacuar el establecimiento”.
“Los estudiantes fueron resguardados en todo momento por funcionarios del establecimiento. Quienes llegaron acompañados por sus apoderados regresaron a sus hogares. Hacemos un llamado a la calma. La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad educativa son nuestra principal prioridad”, remarcaron desde el colegio Los Leones.
Tras las primeras labores de Carabineros, la institución policial descartó la presencia de algún artefacto sospechoso y remitió la denuncia del caso al Ministerio Público.
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