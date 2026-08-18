Lanzan convocatoria a startups para extender vida útil de cables subterráneos de alta tensión

La Sociedad Metropolitana de Transmisión (STM), filial de Grupo Saesa y UDD Ventures, lanzaron una convocatoria de innovación abierta dirigida a startups y empresas de base tecnológica que cuenten con soluciones para proteger y extender la vida útil de cables subterráneos de alta tensión.

La iniciativa se enmarca en el modelo Venture Client, que permite a las startups validar sus tecnologías frente a desafíos reales de una empresa. Los equipos seleccionados tendrán acceso a infraestructura, acompañamiento de especialistas, antecedentes operacionales y un contrato para ejecutar un piloto pagado con posibilidades de escalamiento.

La convocatoria busca tecnologías que contribuyan a extender la vida útil de cables subterráneos de alta tensión para asegurar la operación en el mediano y largo plazo, a través de dos líneas de trabajo: la protección ante eventos que lo acortan y una mejora activa que permita recuperar o extender la capacidad operacional del activo.

Entre las soluciones esperadas se incluyen técnicas, tratamientos o nuevos procedimientos aplicables al sistema de cableado que permitan mejorar su estado actual con la finalidad de extender su vida útil; así como sistemas de detección temprana de excavaciones o impactos, alertas por vibración anómala e integración con plataformas de coordinación de obras civiles.

Las propuestas seleccionadas serán aplicadas en infraestructura subterránea de transmisión eléctrica operada por STM en la Región Metropolitana.

Para postular, los equipos deberán ser una empresa legalmente constituida, contar con validación técnica de la solución, evidencia de funcionalidad y casos de éxito. Además, deben presentar validación comercial, es decir, soluciones que ya se estén comercializando, y tener al menos un integrante del equipo fundador con dedicación 100% a la startup.

La convocatoria estará abierta desde el lunes 17 de agosto hasta el domingo 13 de septiembre. Mas info en uddventures.udd.cl/startup-on-saesa