Imperio Ámsterdam: el plan que activó el principal inversionista de MÁ Botanics tras detención de directores por tráfico

Luego de conseguir los primeros permisos necesarios para sembrar, cultivar y cosechar cannabis baja en THC en Pelarco, Región de Maule, los tres fundadores de MÁ Botanics decidieron iniciar una ronda para captar inversiones y así materializar el proyecto que habían trazado.

El resultado fue el que esperaban. Sumaron una serie de nuevos socios, transformando lo que era MA Farms SpA en MA Holding Spa. Ahí ingresó formalmente el empresario Bob Borowicz, quien por medio de la empresa Inversiones Bob Limitada adquirió alrededor del 18% de las acciones.

Pero Borowicz no era un inversionista más, sino que además -como dan cuenta antecedentes contenidos en el expediente del caso Imperio Ámsterdam, que lleva la Fiscalía Regional de Aysén- prestó considerables sumas de dinero a la hoy cuestionada compañía y a sus tres principales directores.

Por lo mismo, cuando Rodrigo Buzeta, Raimundo Silva y Matías Landerer, quienes controlan el 51,4% de la sociedad, fueron detenidos por Carabineros -al igual que otros 40 imputados-, Borowicz estimó que debía activar gestiones para proteger sus inversiones. Fichó, en ese camino, a los abogados Jorge Bofill y César Ramos.

El nombre del empresario aparece varias veces en la carpeta investigativa. Los imputados, como quedó registrado en intervenciones, lo mencionan, y hay registro de solicitudes de los investigadores respecto de sus empresas, aunque hasta ahora no se ha comunicado por parte de la Fiscalía cargo alguno en su contra.

De acuerdo con antecedentes que pudo conocer este medio, Borowicz contrató a Bofill y Ramos no para que ejercieran como defensores penales, sino para analizar la situación de su inversión, en qué condiciones se encuentra la compañía y asesorarse en cuanto a qué hacer con la misma.

En este trabajo han estado las últimas dos semanas y para los siguientes días se avizoran dos instancias claves. Este lunes se le informaría sobre los estudios realizados y el miércoles mantendría reunión ampliada con el resto de los inversionistas. Todo con un ojo puesto en lo que pueda ocurrir con la situación judicial de Buzeta, Silva y Landerer, ya que hasta este lunes tienen plazo para apelar a la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que dispuso que quedaran en prisión preventiva en Santiago 1.

Las acciones

Como uno de los principales accionistas de MÁ Holding y director, Bob Borowicz estimó que era necesario hacerse cargo de la situación de la firma y se comenzó a contactar con un grupo de accionistas. Se posicionó como una suerte de articulador para coordinar las determinaciones que seguirán los representantes de las 27 compañías que invirtieron.

Lo primero fue contratar al estudio Bofill y Ramos, a quienes encargó -según comentan fuentes consultadas por La Tercera- una completa revisión legal con miras a evaluar alternativas.

En concreto, definieron avanzar en análisis respecto de cinco cuestiones esenciales. Primero, constatar qué contratos mantiene vigente la empresa, ya sea con trabajadores, proveedores o con quienes le hayan requerido productos en Chile y en el extranjero.

Junto con ello, se solicitó una revisión de los antecedentes bancarios de la compañía, para así dilucidar si hay fondos en caja y compromisos pendientes. Adicionalmente, requirió evaluar el impacto del caso ligado al Dispensario Nacional en la valorización de la sociedad, para saber cuánto vale hoy.

Como cuarto punto, pidió analizar cómo están sentadas las bases de la gobernanza de la empresa, la estructura de poder y la representación legal, que aún recae en Raimundo Silva. Y por último, una revisión respecto de los quorum que se requieren para la adopción de acuerdos y pasos a seguir.

Estos dos últimos puntos son de máxima relevancia, principalmente porque tres de los cinco directores de la empresa (Buzeta, Silva y Landerer) están en prisión preventiva, y la quinta directora, Liliana Serrano, lo era de manera provisoria cuando estalló todo el caso.

El objetivo de los requerimientos, dicen quienes han seguido las definiciones de Borowicz, es conocer un diagnóstico completo sobre MÁ Botanics y así decidir sobre la continuidad operacional.