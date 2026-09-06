México: al menos diez fallecidos y más de 60 personas heridas tras accidente con pirotecnia en fiesta religiosa

Equipos de emergencia trabajan en la localidad de Santa María Canchesdá tras explosión de fuegos pirotécnicos en su iglesia, en el marco de una fiesta patronal. Foto: @SantyRuize en X.

Al menos diez personas fallecieron y 64 resultaron heridas tras la explosión de fuegos pirotécnicos en una iglesia en el marco de una fiesta patronal en la localidad de Santa María Canchesdá, en el estado de México, vecina a la capital azteca.

En un comunicado dado a conocer este domingo, el gobierno local indicó que el hecho ocurrió durante la noche del sábado en el poblado ubicado en el municipio de Temascalcingo, cuando durante la celebración religiosa de Nuestra Señora de la Luz explotó el material pirotécnico almacenado en un espacio de la parroquia que se usaba como bodega.

“De acuerdo con información preliminar con corte a las 09.30 horas de hoy (11.30 de Chile), diez personas perdieron la vida y 64 resultaron lesionadas. Estas últimas fueron trasladadas a distintas unidades médicas para recibir atención especializada”, informó la autoridad estatal de acuerdo a EFE.

Para luego detallar que “el incidente ocurrió por la detonación de material pirotécnico almacenado en un espacio del inmueble que era utilizado como bodega. En el lugar se llevaron a cabo labores de rescate, auxilio y control de riesgos”.

Según videos publicados por lugareños y medios locales, que destacaron que en la festividad había más público de lo que regularmente convoca, el estallido ocurrió justo cuando decenas de personas celebraban frente a la iglesia la quema del “torito”, una armazón hecha de caña y madera con forma de toro a la que se le colocan fuegos artificiales, y después es transportada por los vecinos.

Las imágenes divulgadas muestran que tras una fuerte explosión, el fuego se alzó sobre la plaza del pueblo, obligando a los asistentes a huir de las llamas. La detonación provocó el desplome de paredes y destruyó locales cercanos, cuyos escombros habrían aplastado a numerosos asistentes, de acuerdo al periódico Diario de Morelos.

El comunicado oficial además indicó que desde el primer reporte, el Gobierno del Estado de México, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, en coordinación con las autoridades municipales, estatal y federal y las Fuerzas Armadas, atendió emergencia.

Este domingo, la gobernadora del estado, Delfina Gómez, expresó a través de la redes sociales sus condolencias a las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida en la explosión.

“Les acompaño con profundo respeto y afecto en estos momentos de dolor” , apuntó Gómez en su publicación en X, donde además resaltó que los servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM), Protección Civil, Bomberos de la región, la Comisión Nacional de Emergencias y la Policía Estatal trabajan para atender y brindar apoyo a los afectados.