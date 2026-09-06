White revela que evaluó renunciar tras conocer plan para ejecutarlo y que Kast aceptó acompañarlo en San Bernardo el 17 de septiembre

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), reveló este domingo que el Presidente José Antonio Kast aceptó acompañarlo en la comuna el próximo 17 de septiembre, fecha en que, según los antecedentes que le fueron comunicados por la Fiscalía, estaba previsto un intento de ejecución en su contra.

En entrevista con Mesa Central, de Canal 13, el jefe comunal relató que durante esta semana fue citado por el fiscal Marcos Pastén, quien le informó sobre la existencia del plan y dispuso medidas para reforzar su protección.

White explicó que la información surgió a partir de una investigación distinta a su caso, en la que la Fiscalía detectó antecedentes sobre “el intento de ejecución que tiene fecha 17 de septiembre”.

El alcalde ya había recibido amenazas anteriormente. Según relató, acumula seis amenazas de muerte, las que han llegado a través de distintos medios: correos electrónicos, cartas, advertencias en la vía pública e incluso hasta su domicilio.

White revela que evaluó renunciar tras conocer plan para ejecutarlo y que Kast aceptó acompañarlo en San Bernardo el 17 de septiembre

En una de ellas, recordó, luego de retirar comercio ambulante del centro de San Bernardo, personas llegaron en una camioneta sin patente hasta su casa, se subieron al muro del inmueble y gritaron hacia el interior que “iba a pagar consecuencias por lo que estaba haciendo”.

Sin embargo, White reconoció que conocer la existencia de una planificación concreta para atentar contra su vida tuvo un impacto distinto. Consultado sobre lo ocurrido después, el alcalde admitió que llegó a cuestionarse su continuidad en el cargo.

“Para ser franco, esa noche lo que menos pensaba era probablemente en el hecho, sino que si valía la pena seguir, porque sí, probablemente uno también siente esa sensación de soledad”, señaló.

White sostuvo que el respaldo que recibió posteriormente de su familia, vecinos y autoridades fue determinante para continuar. “Lo que busca el crimen organizado es eso, Iván, hacerte dudar, dejarte en blanco, y si no logra hacerlo, probablemente hace un atentado, porque en mi caso yo creo que soy un obstáculo”, afirmó.

Pese a las recomendaciones que ha recibido para abandonar temporalmente San Bernardo, aseguró que continúa viviendo en su casa.

“Yo soy un hombre de convicción y creo que si hiciera eso no podría ser alcalde”, sostuvo.

La conversación a solas con Kast

Tras conocerse las amenazas, White se reunió con el Presidente José Antonio Kast. Según relató, pidió conversar a solas con el Mandatario, en un encuentro que calificó como “sincero” y que al comienzo fue “un poco incómodo”.

Durante esa conversación, el alcalde invitó al Presidente a acompañarlo en San Bernardo el próximo 17 de septiembre, misma fecha en que, según los antecedentes que recibió, estaba previsto concretar el atentado.

“Yo creo que el día 17 de septiembre, que es el día donde (...) este intento de ejecución, me va a acompañar”, señaló. Ante la consulta de si había invitado directamente al Presidente y este había aceptado, White confirmó que Kast irá ese día a la comuna.

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El militante socialista sostuvo además que espera que al gobierno le vaya bien en materia de seguridad, pese a pertenecer a un sector político distinto al del Mandatario. “Yo necesito que al Presidente Kast le vaya bien, y todos necesitamos que al Presidente le vaya bien”, afirmó.

A juicio de White, el escenario de seguridad obliga a dejar en segundo plano la disputa tradicional entre sectores políticos. “El verdadero enemigo no es el adversario, el verdadero enemigo es el crimen organizado”, agregó.

En esa línea, hizo también una autocrítica a su propio sector. El alcalde sostuvo que la izquierda “no ha estado a la altura en la última década de entender el problema” de la seguridad y afirmó que se debe diferenciar el ejercicio de la autoridad del autoritarismo.

White propuso avanzar hacia un plan de Estado a diez años contra el crimen organizado, fortalecer las capacidades de inteligencia y perseguir la ruta del dinero de las organizaciones criminales. También insistió en utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas acotadas, bajo mando civil, para liberar recursos policiales actualmente destinados a infraestructura crítica.

Advierte una eventual escalada del crimen organizado

El alcalde planteó además que el intento de atentar contra una autoridad comunal debe ser entendido como una señal de la capacidad que podrían alcanzar las organizaciones criminales si el Estado no logra contenerlas.

White comparó la situación con otros países de la región y advirtió que la amenaza podría escalar desde ataques contra alcaldes hacia intentos de influir directamente en la política.

“Hoy día lo que nos tiene debatiendo es el intento de ejecución de una autoridad. ¿Qué es mañana? El crimen organizado primero poniendo a quién es el futuro presidente de Chile o quiénes son nuestras autoridades”, planteó.

Más adelante insistió en esa advertencia al preguntarse qué tendría que ocurrir para provocar una reacción mayor del Estado. “Yo no sé qué más tiene que pasar. Bueno, que asesinen un alcalde, que asesinen un parlamentario, que hagan un atentado contra el Presidente. Ahí vamos a reaccionar y cuando reaccionemos ya van a estar por todos lados”, sostuvo.