SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    White revela que evaluó renunciar tras conocer plan para ejecutarlo y que Kast aceptó acompañarlo en San Bernardo el 17 de septiembre

    El alcalde de San Bernardo dijo que invitó al Mandatario a estar en la fecha que, según le informó la Fiscalía, estaba previsto un intento de ejecución en su contra. White también advirtió que el crimen organizado podría escalar sus amenazas contra autoridades.

    Por 
    Felipe Rivera
    White revela que evaluó renunciar tras conocer plan para ejecutarlo y que Kast aceptó acompañarlo en San Bernardo el 17 de septiembre DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), reveló este domingo que el Presidente José Antonio Kast aceptó acompañarlo en la comuna el próximo 17 de septiembre, fecha en que, según los antecedentes que le fueron comunicados por la Fiscalía, estaba previsto un intento de ejecución en su contra.

    En entrevista con Mesa Central, de Canal 13, el jefe comunal relató que durante esta semana fue citado por el fiscal Marcos Pastén, quien le informó sobre la existencia del plan y dispuso medidas para reforzar su protección.

    White explicó que la información surgió a partir de una investigación distinta a su caso, en la que la Fiscalía detectó antecedentes sobre “el intento de ejecución que tiene fecha 17 de septiembre”.

    El alcalde ya había recibido amenazas anteriormente. Según relató, acumula seis amenazas de muerte, las que han llegado a través de distintos medios: correos electrónicos, cartas, advertencias en la vía pública e incluso hasta su domicilio.

    White revela que evaluó renunciar tras conocer plan para ejecutarlo y que Kast aceptó acompañarlo en San Bernardo el 17 de septiembre

    En una de ellas, recordó, luego de retirar comercio ambulante del centro de San Bernardo, personas llegaron en una camioneta sin patente hasta su casa, se subieron al muro del inmueble y gritaron hacia el interior que “iba a pagar consecuencias por lo que estaba haciendo”.

    Sin embargo, White reconoció que conocer la existencia de una planificación concreta para atentar contra su vida tuvo un impacto distinto. Consultado sobre lo ocurrido después, el alcalde admitió que llegó a cuestionarse su continuidad en el cargo.

    “Para ser franco, esa noche lo que menos pensaba era probablemente en el hecho, sino que si valía la pena seguir, porque sí, probablemente uno también siente esa sensación de soledad”, señaló.

    White sostuvo que el respaldo que recibió posteriormente de su familia, vecinos y autoridades fue determinante para continuar. “Lo que busca el crimen organizado es eso, Iván, hacerte dudar, dejarte en blanco, y si no logra hacerlo, probablemente hace un atentado, porque en mi caso yo creo que soy un obstáculo”, afirmó.

    Pese a las recomendaciones que ha recibido para abandonar temporalmente San Bernardo, aseguró que continúa viviendo en su casa.

    “Yo soy un hombre de convicción y creo que si hiciera eso no podría ser alcalde”, sostuvo.

    La conversación a solas con Kast

    Tras conocerse las amenazas, White se reunió con el Presidente José Antonio Kast. Según relató, pidió conversar a solas con el Mandatario, en un encuentro que calificó como “sincero” y que al comienzo fue “un poco incómodo”.

    Durante esa conversación, el alcalde invitó al Presidente a acompañarlo en San Bernardo el próximo 17 de septiembre, misma fecha en que, según los antecedentes que recibió, estaba previsto concretar el atentado.

    “Yo creo que el día 17 de septiembre, que es el día donde (...) este intento de ejecución, me va a acompañar”, señaló. Ante la consulta de si había invitado directamente al Presidente y este había aceptado, White confirmó que Kast irá ese día a la comuna.

    White revela que evaluó renunciar tras conocer plan para ejecutarlo y que Kast aceptó acompañarlo en San Bernardo el 17 de septiembre msm

    El militante socialista sostuvo además que espera que al gobierno le vaya bien en materia de seguridad, pese a pertenecer a un sector político distinto al del Mandatario. “Yo necesito que al Presidente Kast le vaya bien, y todos necesitamos que al Presidente le vaya bien”, afirmó.

    A juicio de White, el escenario de seguridad obliga a dejar en segundo plano la disputa tradicional entre sectores políticos. “El verdadero enemigo no es el adversario, el verdadero enemigo es el crimen organizado”, agregó.

    En esa línea, hizo también una autocrítica a su propio sector. El alcalde sostuvo que la izquierda “no ha estado a la altura en la última década de entender el problema” de la seguridad y afirmó que se debe diferenciar el ejercicio de la autoridad del autoritarismo.

    White propuso avanzar hacia un plan de Estado a diez años contra el crimen organizado, fortalecer las capacidades de inteligencia y perseguir la ruta del dinero de las organizaciones criminales. También insistió en utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas acotadas, bajo mando civil, para liberar recursos policiales actualmente destinados a infraestructura crítica.

    Advierte una eventual escalada del crimen organizado

    El alcalde planteó además que el intento de atentar contra una autoridad comunal debe ser entendido como una señal de la capacidad que podrían alcanzar las organizaciones criminales si el Estado no logra contenerlas.

    White comparó la situación con otros países de la región y advirtió que la amenaza podría escalar desde ataques contra alcaldes hacia intentos de influir directamente en la política.

    “Hoy día lo que nos tiene debatiendo es el intento de ejecución de una autoridad. ¿Qué es mañana? El crimen organizado primero poniendo a quién es el futuro presidente de Chile o quiénes son nuestras autoridades”, planteó.

    Más adelante insistió en esa advertencia al preguntarse qué tendría que ocurrir para provocar una reacción mayor del Estado. “Yo no sé qué más tiene que pasar. Bueno, que asesinen un alcalde, que asesinen un parlamentario, que hagan un atentado contra el Presidente. Ahí vamos a reaccionar y cuando reaccionemos ya van a estar por todos lados”, sostuvo.

    Lee también:

    Más sobre:Christopher WhiteJosé Antonio KastSan BernardoCrimen organizadoSeguridadNacionalPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Estamos defendiendo la soberanía de Chile”: Oposición ingresa interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna

    Valencia en sesión de comisión de Seguridad del Senado en San Bernardo: “La persecución del crimen organizado es cara”

    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    Comisión de Familia inicia votación en particular del proyecto de responsabilidad parental y aprueba primer artículo

    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026

    Fiscalía investiga causa del siniestro que destruyó hotel Alto Nevados de Chillán y no descarta delito de incendio

    Lo más leído

    1.
    Bomberos logra controlar incendio en edificio de departamentos en Santiago Centro: recinto tuvo que ser completamente evacuado

    Bomberos logra controlar incendio en edificio de departamentos en Santiago Centro: recinto tuvo que ser completamente evacuado

    2.
    CUT entrega misiva en La Moneda en que solicitan al gobierno detener proyecto de Sala Cuna Universal y formar mesa de trabajo

    CUT entrega misiva en La Moneda en que solicitan al gobierno detener proyecto de Sala Cuna Universal y formar mesa de trabajo

    3.
    Los desconocidos pasos de Manuel Monsalve bajo medidas cautelares y a la espera del juicio en su contra

    Los desconocidos pasos de Manuel Monsalve bajo medidas cautelares y a la espera del juicio en su contra

    4.
    La desaparición de Mariana Sepúlveda tras salir de su casa rumbo a su colegio hace 18 años

    La desaparición de Mariana Sepúlveda tras salir de su casa rumbo a su colegio hace 18 años

    5.
    UDP y Usach en modo resguardo: universidades adoptan medidas especiales de seguridad tras amenaza masiva de masacre

    UDP y Usach en modo resguardo: universidades adoptan medidas especiales de seguridad tras amenaza masiva de masacre

    6.
    Tribunal retiene fianza de $150 millones a Sergio Yáber ante discordancia en datos de la PDI y los de su defensa

    Tribunal retiene fianza de $150 millones a Sergio Yáber ante discordancia en datos de la PDI y los de su defensa

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Científicos desarrollan un chicle que promete combatir el cáncer y el virus del papiloma humano (VPH)

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Cómo la respiración puede influir en la actividad cerebral y la toma de decisiones, según un estudio

    Servicios

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender

    Últimos días para postular a Capital Semilla Modo Empleo: entrega $3 millones para emprender

    “Estamos defendiendo la soberanía de Chile”: Oposición ingresa interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna
    Chile

    “Estamos defendiendo la soberanía de Chile”: Oposición ingresa interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna

    Anuncian Cotizador de Fiestas Patrias: ¿Cómo comparar precios y encontrar ofertas?

    Valencia en sesión de comisión de Seguridad del Senado en San Bernardo: “La persecución del crimen organizado es cara”

    El agro decide impulsar candidatura de Antonio Walker para presidir la CPC y le aparece competencia a Von Appen
    Negocios

    El agro decide impulsar candidatura de Antonio Walker para presidir la CPC y le aparece competencia a Von Appen

    Biministro Mas confirma alza de las bencinas y el diésel para esta semana

    El cobre sube y registra su tercer mayor valor en la historia

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?
    Tendencias

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    Caen las temperaturas y vuelve la lluvia: revisa el pronóstico para Santiago esta semana

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    La respuesta de Pellegrini al hijo de Ancelotti: “Su padre es el mejor técnico de la historia; estaba en edad de separarse”
    El Deportivo

    La respuesta de Pellegrini al hijo de Ancelotti: “Su padre es el mejor técnico de la historia; estaba en edad de separarse”

    La mala noticia que recibe Manuel Pellegrini desde directiva del Betis en la previa del debut por la Champions

    Lucas Assadi se estrena con el AIK Solna en el esforzado empate sin goles conseguido en casa de Malmö

    Dreame presenta en IFA 2026 una aspiradora robot con vapor a 180 °C y detección de más de 320 objetos
    Tecnología

    Dreame presenta en IFA 2026 una aspiradora robot con vapor a 180 °C y detección de más de 320 objetos

    LEGO PlayStation: precio, fecha de lanzamiento y detalles del set de 1.911 piezas

    IFA 2026: robots que cambian de forma, pantallas expandibles y otros dispositivos sorprendentes

    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026
    Cultura y entretención

    Ana María Stuven gana el Premio Nacional de Historia 2026

    Carolina Melys, autora chilena: “Me interesaba narrar en primer lugar el dolor particular de las madres”

    La Primavera del Libro celebra 15 años y se traslada a la Estación Mapocho

    Miles de personas despiden en Belgrado al excomandante serbobosnio Mladic, condenado por crímenes de guerra
    Mundo

    Miles de personas despiden en Belgrado al excomandante serbobosnio Mladic, condenado por crímenes de guerra

    Carlos III recuerda que Harry y Meghan son “ciudadanos privados” y no representan a la familia real

    Destruir la palabra: la otra ofensiva rusa

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio
    Paula

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera

    Dos casas, distintas reglas: ¿cómo afecta a los niños?