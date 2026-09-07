SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Oposición presiona al gobierno para pronunciarse por el 11 de septiembre

    El Ejecutivo reiteró ante los partidos oficialistas que no tienen actividades pensadas para el día en que se conmemoran 53 años del golpe de Estado. Desde la izquierda exigen -al menos- un pronunciamiento del ministro de Justicia y Derechos Humanos.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Jonhatan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La mañana de este lunes, los jefes de partido de la oposición se reunieron para, entre otras materias, afinar los detalles de la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende.

    Los preparativos de los actos de este viernes están a cargo de los secretarios generales de las colectividades de las fuerzas de izquierda. Aunque todavía no hay claridad de cada una de las actividades, se espera que, como cada año, se realice un homenaje al fallecido líder de la Unidad Popular.

    Luego de la cita en la sede del Partido Socialista (PS), la senadora y timonel de esa colectividad, Paulina Vodanovic, puso presión al gobierno para que en dicha fecha se pronuncie en defensa y promoción de los derechos humanos, y que condene las violaciones a estos ocurridas en la dictadura.

    Me gustaría escuchar en algún momento al gobierno pronunciarse acerca de la defensa, promoción de los derechos humanos. Esto lo señala nuestra Constitución”, aseveró.

    “Cuando escuchamos personas que son negacionistas o que derechamente defienden las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile, creo que no sólo se apartan del espíritu democrático, sino que se apartan de nuestra Constitución, de manera tal que yo esperaría un pronunciamiento explícito, al menos del ministro de Justicia y Derechos Humanos (Fernando Rabat)”, remarcó.

    La senadora planteó ese punto a raíz de que, la semana pasada, el Presidente José Antonio Kast sinceró que no planea realizar actividades especiales por el 11 de septiembre, como sí lo han hecho sus antecesores. De hecho, ese día coincide con una gira regional a Los Ríos, por lo que no estará en La Moneda.

    A los partidos políticos del oficialismo se les reiteró ayer, en el comité político ampliado, que no habría actividades especiales por el hito.

    Esa postura encuentra respaldo en las filas oficialistas. “Es una fecha en la que hay que reflexionar sobre lo que estuvo en peligro, la amistad cívica. Es muy probable que los partidos de oposición hagan su acto, están en su derecho. Lo único que pedimos es que ojalá todo esto se haga en paz, que todo esto se haga sin violencia”, dijo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, a la salida del comité.

    “Conviene siempre llamar a una reflexión de por qué Chile perdió la democracia, de cómo logramos recuperarla y precisamente ir sacando lecciones, como sacamos también ahora el 4 de septiembre, respecto de los momentos políticos que son relevantes”, complementó el senador Luciano Cruz-Coke, timonel de Evópoli.

    Quienes sí tendrán actividades serán los militantes del Partido Nacional Libertario, que no forma parte del oficialismo. En la colectividad encabezada por Johannes Kaiser y Juan Antonio Urzúa, preparan material para subir a redes sociales ese día. La idea, adelantan, es explicar el “contexto histórico” detrás del golpe.

    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó este lunes el hito, que anualmente es motivo de manifestaciones en las calles del país. “Está bien manifestarse pacíficamente, conmemorar, en fin. Pero otra cosa es la violencia, otra cosa es atacar cuarteles policiales. De hecho, anoche (el domingo) ya tuvimos un incidente”, dijo.

    El secretario de Estado enfatizó que Carabineros y la PDI estarán preparados para “hacer frente a potenciales actos violentos y ataques perpetrados por delincuentes” durante la jornada. “Esperemos que no suceda. Y las personas que quieran conmemorar, manifestar, hacer reivindicaciones políticas o culturales de una u otra índole, que la hagan”, sostuvo.

    Más sobre:Golpe de EstadoPolíticaAugusto PinochetSalvador Allende11 de septiembre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Oposición apunta a equipo económico de Kast tras alza del IPC

    Cancillería convoca a embajador Judd para que entregue antecedentes de inteligencia de EE.UU. sobre el estallido social

    Jaime Araya: “Queremos saber qué es lo que hacen estos altos asesores (del Presidente)”

    John Ewer, biólogo: “Por todos lados el cambio de horario durante la primavera es malo”

    Gobierno sufre revés por Sala Cuna: financiamiento con cargo a seguro de cesantía se cae al no lograr quórum

    Reforma al mercado de capitales que se presenta este miércoles incorpora cambios en presencia bursátil y en quorum de dos tercios

    Lo más leído

    1.
    Gobierno reconoce “error” en contratación de estudiante de primer año de periodismo por $1,9 millones y abre investigación

    Gobierno reconoce “error” en contratación de estudiante de primer año de periodismo por $1,9 millones y abre investigación

    2.
    “Qué desastre, hueón”: Micrófono abierto capta exabrupto del ministro Rau durante votación de proyecto de sala cuna en el Senado

    “Qué desastre, hueón”: Micrófono abierto capta exabrupto del ministro Rau durante votación de proyecto de sala cuna en el Senado

    3.
    “Bien guardado por los próximos mil años, ahí tiene que estar”: la respuesta del senador Flores a desafiante carta de Krassnoff

    “Bien guardado por los próximos mil años, ahí tiene que estar”: la respuesta del senador Flores a desafiante carta de Krassnoff

    4.
    Barros recibe críticas transversales tras dichos sobre la presidenta del Senado

    Barros recibe críticas transversales tras dichos sobre la presidenta del Senado

    5.
    Julio Leiva, excomandante en jefe de la Armada: “Para nuestros hermanos argentinos, cuando hablamos de límites, nada es suficiente”

    Julio Leiva, excomandante en jefe de la Armada: “Para nuestros hermanos argentinos, cuando hablamos de límites, nada es suficiente”

    6.
    Exembajador Viera-Gallo: “No sé por qué en Chile se ha escalado tanto un dicho del jefe de la Fuerza Aérea Argentina”

    Exembajador Viera-Gallo: “No sé por qué en Chile se ha escalado tanto un dicho del jefe de la Fuerza Aérea Argentina”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    La dulce obsesión de los turistas brasileños en Chile: ¿por qué compran tanto Sahne Nuss?

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    El hábito que aumenta el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 30%, según un estudio

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Comienza la postulación al llamado especial del Subsidio de Arriendo: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Middlesbrough por la Carabao Cup

    Cancillería convoca a embajador Judd para que entregue antecedentes de inteligencia de EE.UU. sobre el estallido social
    Chile

    Cancillería convoca a embajador Judd para que entregue antecedentes de inteligencia de EE.UU. sobre el estallido social

    John Ewer, biólogo: “Por todos lados el cambio de horario durante la primavera es malo”

    Jaime Araya: “Queremos saber qué es lo que hacen estos altos asesores (del Presidente)”

    Reforma al mercado de capitales que se presenta este miércoles incorpora cambios en presencia bursátil y en quorum de dos tercios
    Negocios

    Reforma al mercado de capitales que se presenta este miércoles incorpora cambios en presencia bursátil y en quorum de dos tercios

    Tras sorpresivo IPC de 0,6% en agosto, expectativas de inflación a diciembre suben y llegan hasta 4,7%

    Ripley explica por qué levantó tres malls en Perú en tres años: “La penetración de centros comerciales es la mitad de Chile”

    “En los 80 tu rol es estelar”: así puedes crear tu propia foto de esa década con IA
    Tendencias

    “En los 80 tu rol es estelar”: así puedes crear tu propia foto de esa década con IA

    Coquimbo tendrá hasta cuatro días seguidos de lluvia: revisa los sectores afectados

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Pellegrini tras el triunfo del Betis en la Champions League: “Podemos demostrar que somos capaces de pasar de ronda”
    El Deportivo

    Pellegrini tras el triunfo del Betis en la Champions League: “Podemos demostrar que somos capaces de pasar de ronda”

    El análisis del técnico del Crystal Palace tras la primera titularidad de Darío Osorio en Inglaterra

    Golpe en el LIV Golf: la liga de Joaquín Niemann se declara en quiebra y prepara un cambio radical de propiedad

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios
    Tecnología

    Nintendo celebra los 40 años de Zelda con el regreso de Ocarina of Time para Switch 2 y una consola especial: todos los anuncios

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Detectan malware que ataca las pantallas del auto

    Mario Montalbetti, Premio José Donoso: “La inteligencia artificial no produce lenguaje, produce otra cosa mediocre”
    Cultura y entretención

    Mario Montalbetti, Premio José Donoso: “La inteligencia artificial no produce lenguaje, produce otra cosa mediocre”

    La intensa ruta de Mariana Di Girolamo en la lucha por los Oscar

    Pedropiedra lanza videoclip de “Cielo”, realizado con inteligencia artificial

    A 50 años de la muerte de Mao Zedong: nostalgia por las ideas igualitarias del “Gran Timonel” crece en China
    Mundo

    A 50 años de la muerte de Mao Zedong: nostalgia por las ideas igualitarias del “Gran Timonel” crece en China

    “Cumplo mi palabra”: Presidente de Colombia levanta la suspensión generalizada de los permisos para el uso de armas

    Joe Biden asegura que tratamiento para su cáncer de próstata “funcionó según lo previsto”

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera