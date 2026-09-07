Oposición presiona al gobierno para pronunciarse por el 11 de septiembre

La mañana de este lunes, los jefes de partido de la oposición se reunieron para, entre otras materias, afinar los detalles de la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende.

Los preparativos de los actos de este viernes están a cargo de los secretarios generales de las colectividades de las fuerzas de izquierda. Aunque todavía no hay claridad de cada una de las actividades, se espera que, como cada año, se realice un homenaje al fallecido líder de la Unidad Popular.

Luego de la cita en la sede del Partido Socialista (PS), la senadora y timonel de esa colectividad, Paulina Vodanovic, puso presión al gobierno para que en dicha fecha se pronuncie en defensa y promoción de los derechos humanos, y que condene las violaciones a estos ocurridas en la dictadura.

“Me gustaría escuchar en algún momento al gobierno pronunciarse acerca de la defensa, promoción de los derechos humanos. Esto lo señala nuestra Constitución”, aseveró.

“Cuando escuchamos personas que son negacionistas o que derechamente defienden las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile, creo que no sólo se apartan del espíritu democrático, sino que se apartan de nuestra Constitución, de manera tal que yo esperaría un pronunciamiento explícito, al menos del ministro de Justicia y Derechos Humanos (Fernando Rabat)”, remarcó.

La senadora planteó ese punto a raíz de que, la semana pasada, el Presidente José Antonio Kast sinceró que no planea realizar actividades especiales por el 11 de septiembre, como sí lo han hecho sus antecesores. De hecho, ese día coincide con una gira regional a Los Ríos, por lo que no estará en La Moneda.

A los partidos políticos del oficialismo se les reiteró ayer, en el comité político ampliado, que no habría actividades especiales por el hito.

Esa postura encuentra respaldo en las filas oficialistas. “Es una fecha en la que hay que reflexionar sobre lo que estuvo en peligro, la amistad cívica. Es muy probable que los partidos de oposición hagan su acto, están en su derecho. Lo único que pedimos es que ojalá todo esto se haga en paz, que todo esto se haga sin violencia”, dijo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, a la salida del comité.

“Conviene siempre llamar a una reflexión de por qué Chile perdió la democracia, de cómo logramos recuperarla y precisamente ir sacando lecciones, como sacamos también ahora el 4 de septiembre, respecto de los momentos políticos que son relevantes”, complementó el senador Luciano Cruz-Coke, timonel de Evópoli.

Quienes sí tendrán actividades serán los militantes del Partido Nacional Libertario, que no forma parte del oficialismo. En la colectividad encabezada por Johannes Kaiser y Juan Antonio Urzúa, preparan material para subir a redes sociales ese día. La idea, adelantan, es explicar el “contexto histórico” detrás del golpe.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó este lunes el hito, que anualmente es motivo de manifestaciones en las calles del país. “Está bien manifestarse pacíficamente, conmemorar, en fin. Pero otra cosa es la violencia, otra cosa es atacar cuarteles policiales. De hecho, anoche (el domingo) ya tuvimos un incidente”, dijo.

El secretario de Estado enfatizó que Carabineros y la PDI estarán preparados para “hacer frente a potenciales actos violentos y ataques perpetrados por delincuentes” durante la jornada. “Esperemos que no suceda. Y las personas que quieran conmemorar, manifestar, hacer reivindicaciones políticas o culturales de una u otra índole, que la hagan”, sostuvo.