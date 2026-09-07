La sucesión en la Sofofa ya tiene un primer candidato: el histórico ex gerente general de CCU, Patricio Jottar

15/6/2017 entrevista a gerente general de CCU Patricio Jottar, realizada en oficinas del edificio corporativo de la compañia. Foto: Mario Téllez / La Tercera JOSE PATRICIO JOTTAR NASRALLAH - ECONOMISTA - EMPRESARIO - RETRATOS

Los movimientos gremiales comenzaron la semana pasada con el lanzamiento oficial por la sucesión de la presidencia de la CPC, cargo que ocupa hoy Susana Jiménez y para cuyo reemplazo se postulan ya los nombres de Richard Von Appen, Antonio Walker, Félix de Vicente y Patricio Donoso.

Pero las sucesiones no se detienen ahí. Casi en paralelo comenzaron las conversaciones para el relevo en una de las seis ramas de la CPC, en el poderoso gremio de los industriales, la Sofofa, hoy liderados por Rosario Navarro. La actual presidenta termina en junio de 2027 dos períodos consecutivos de dos años y con suficiente anticipación ya comenzó el trabajo de sondeo para su reemplazante: el nombre que comenzó a circular entre algunas de las empresas socias de Sofofa es el de Patricio Jottar, ex consejero del gremio durante 12 años.

Su eventual postulación ya fue conversada al interior del grupo Luksic, donde recibió un respaldo explícito, dice un consejero de la Sofofa que sabe sobre los movimientos. Si bien Jottar antes tuvo presencia gremial relevante, nunca pudo asumir el puesto principal de la Sofofa, dada la demanda de tiempo que le exigía la gerencia general de CCU, cargo que ocupó por 28 años. Lo mismo respondía él cada vez que en la misma Sofofa fue invitado a asumir la presidencia: su cargo de CEO hacía casi incompatible asumir aquella responsabilidad.

Esta vez, su presencia en el grupo Luksic ya no es impedimento: en junio, y tras casi tres décadas al mando de la cervecera, dejó la gerencia general que asumió en julio de 1998 y subió como director, una posición no ejecutiva, de CCU.

Jottar ya estuvo en la Sofofa por 12 años, cumpliendo en 2025 el límite estatutario de tres períodos consecutivos, cada uno de cuatro años, como consejero electivo del gremio. Su retorno no tendría impedimento, aunque resta definir algo formal: deberá postular al Consejo en 2027 por una empresa que no sea CCU, que eligió para el período 2025-2029 a Rodrigo Hinzpeter, el fiscal de Quiñenco que debió dejar su cargo en la Sofofa tras salir ese directorio, como establecen los estatutos. Por CCU está Agathe Porte.

La postulación de Jottar ya ha concitado el respaldo de los grandes grupos económicos, dicen varias fuentes consultadas. “Su nombre está sonando con fuerza y tiene posibilidades de ganar”, dice un ejecutivo de uno de los grupos principales. Otro destaca sus cualidades: es serio, conciliador, tiene seniority y experiencia gremial: además de consejero, fue vicepresidente de la Sofofa en uno de los períodos al mando de Bernardo Larraín Matte.

El respaldo de los grandes grupos significa para Jottar algo de camino recorrido: los conglomerados suelen tener varias compañías socias y, por lo mismo, logran escoger a varios consejeros entre los 60 integrantes electivos, los que se renuevan en dos mitades cada cuatro años. Los Luksic, por ejemplo, tienen a Agathe Porte (CCU), Andrea Tokmann (Tech Pack), Macario Valdés (SAAM) y Nicolás Correa (Enex). Los Angelini tienen a Joaquín Cruz (Abastible), Charles Kimber (Pesquera Iquique Guanaye), Cristián Infante (Arauco), Andrés Lehuedé (Empresas Copec). Y los Matte, a Bernardo Larraín (Colbún), Francisco Ruiz Tagle (CMPC), Ximena Corbo (Cartlinas CMPC) y Luis Felipe Gazitúa (Entel). Ingeniero comercial de la UC, Jottar es director del Banco de Chile y de CCU, pero además de varias filiales del grupo cervecero, como Ecusa, Viña San Pedro Tarapacá, Aguas CCU-Nestlé Chile y la Compañía Pisquera de Chile.

En la interna de la Sofofa ya se hablaba de otros dos posibles candidatos: su actual vicepresidente, Heriberto Urzúa, electo por Forus en el consejo, y Matías Concha, hijo del histórico secretario general, el fallecido Andrés Concha. Pero la aparición de Jottar podría hacer estéril la competencia. En su contra juega el largo período hasta la renovación de la presidencia de la Sofofa. El período de Rosario Navarro termina recién a mediados del próximo año.