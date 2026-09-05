La mesura de Zampedri tras volver a marcar en el triunfo de la UC ante Everton: “No dimensiono lo que estoy haciendo”

Universidad Católica se afianza en zona de Chile 2. Los cruzados debían sortear una dura visita ante Everton si es que querían mantenerse con buenas sensaciones de cara a la lucha por meterse en la Copa Libertadores 2027. Y de la mano de un inagotable Fernando Zampedri, lo lograron. El Toro, con un solitario cabezazo a los 35′, le dio tres puntos claves a los precordilleranos en Sausalito.

El goleador histórico de la Franja sigue agigantando su legado en la institución. Con su diana en Viña del Mar, alcanzó los 23 gritos en la actual Liga de Primera y va camino a un inédito título como heptagoleador del fútbol chileno.

Sin embargo, pese a estos hitos, el ariete se mantuvo tranquilo y optó por valorar el cometido colectivo. “Un partido muy duro, con una cancha difícil. Nos encontramos con un gol de pelota parada, algo que veníamos trabajando. No veníamos convirtiendo por ahí, algo en lo que nos hacíamos fuertes antes. Hoy lo conseguimos. También mantuvimos el arco en cero, que es algo muy importante. Nos llevamos tres puntos muy valiosos, porque ellos juegan bien: sostienen la pelota, la mueven de un lado a otro, juegan por los costados y hasta tuvieron un tiro en el travesaño. A nosotros nos tocó convertir y defender el resultado”, dijo a TNT Sports tras ser elegido como la figura del duelo.

La UC obtuvo un importante triunfo ante Everton ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Más allá de la valoración del equipo, el Toro toma con mesura los registros personales. “No dimensiono lo que estoy haciendo. Solamente pienso en el equipo, en hacer goles y sumar mi granito de arena para el equipo y la institución. Como siempre, hay que trabajar. Esto paga. Hay que enseñarle a los más chicos que hay que trabajar mucho y dedicarle mucho tiempo a esto”, lanzó.

Ante la consulta por la lucha con la U en el Chile 2, Zampedri mostró optimismo por la buena racha que atraviesan junto a Daniel Garnero. “El primer puesto se escapó, están haciendo un gran trabajo. Nosotros estamos luchando por el segundo puesto que te lleva a Copa Libertadores, que es muy importante, contra otros grandes equipos. Hay que seguir sosteniendo este trabajo, porque llevamos tres triunfos al hilo”, concluyó.