SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Padres de Mariana Sepúlveda y confesión de Ghislain Quiroz: “Podríamos cerrar un ciclo, pero está siendo difícil”

    “A nosotros nos vuelve a abrir la herida después de 18 años, entonces igual estamos procesando todo”, planteó la madre de la joven.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    “Cuesta convencerse de lo que él dice”, manifestaron los padres de Mariana Sepúlveda, Luis Sepúlveda y Marta León, en entrevista con Contigo en la mañana de CHV este martes, tras la confesión de un antiguo vecino que asegura que él mató a su hija.

    La joven de 19 años salió la mañana del 29 de agosto de 2008 rumbo a su colegio en Independencia y no hay rastro de su paradero.

    Su familia vivía entonces en el pasaje Logroño, en la población La Palma de Conchalí.

    El sujeto que confesó el crimen, identificado como Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, tenía entonces 24 años y vivía a un par de casas.

    El exvecino llegó hasta la 5° Comisaría de Carabineros la noche del domingo para dar cuenta de su responsabilidad en la muerte y desaparición de la joven.

    Con los antecedentes que el sujeto aportó, la Fiscalía Centro Norte instruyó diligencias en el inmueble en el que vivía el supuesto homicida.

    De acuerdo a la confesión, el hombre habría enterrado el cuerpo para ocultarlo y años más tarde lo habría trasladado para hacerlo desaparecer.

    Este lunes se realizaron excavaciones en la casa para confirmar su versión.

    “Podríamos cerrar un ciclo, pero está siendo súper difícil, muy doloroso y a nosotros nos vuelve a abrir la herida después de 18 años, entonces igual estamos procesando todo”, planteó la madre de la joven.

    Luis Sepúlveda, en tanto, expresó que luego de 18 años, sus otros hijos ya han crecido y “han sabido tomar esta situación de una buena manera”.

    “Llevamos muchos años sufriendo y nos cuesta creer que haya sido así, nos cuesta creer que sea verdad. Esperar que la justicia haga su trabajo y encuentre la prueba suficiente para poder saber”, planteó.

    Marta León, a su vez, explicó que como familia les “cuesta procesar” lo que están viviendo luego de 18 años de búsqueda.

    “Independiente de que sea verdad todo, porque no tenemos la certeza, si bien hay una persona que se dice ser culpable, que nunca tuvo el valor, a pesar de vernos tan cerca de su casa, de haber sido capaz de haber hablado antes, que permitió pasar el dolor 18 años para poder hablar ahora porque se enfermó, no justifico nada de lo que ha hecho, para nada, creo que es una cobardía súper grande”, sostuvo la mujer.

    El padre, en tanto, hizo ver sus sospechas de que puede haber más gente involucrada en el posible crimen, entendiendo que en la casa de la familia de Quiroz, en que se hicieron las diligencias, vivía más gente en el tiempo en que su hija desapareció.

    “Si es verdad, a lo que voy yo, que no lo hizo solo. Para hacer, como te digo, tomar a una niña, llevarla adentro, hacerle lo que le hizo, hacer un hoyo y enterrarla y tenerla tanto años. O sea, habiendo tanta gente en la casa, no lo hizo solo”, expuso Luis Sepúlveda.

    Más sobre:Mariana SepúlvedaConchalíCarabinerosFiscalía Centro NortePersonas desaparecidasGhilsan Quiroz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Helloween: “La mayoría de las bandas de los 80, cuando hacen recuerdos, hay sólo uno o dos temas interesantes”

    Enjoy registra pérdidas, sus ingresos caen y firma apunta a la plataforma de apuestas en línea y casinos ilegales

    Exministra Steinert reaparece en público tras excusarse de asistir a comisión investigadora de la Cámara

    Carmona cuestiona revelación de Judd por 18-O y emplaza al gobierno si no hay antecedentes: “Ojalá solicitar cambio de embajador”

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Exministra Macarena Lobos: “Al gobierno le hace falta tener una actitud mucho más dialogante”

    Lo más leído

    1.
    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    2.
    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    Diputado Celis (RN) suspende sus labores parlamentarias y renuncia a la presidencia de la Comisión de Salud

    3.
    La derrota final de Espinosa: exdirector de la PDI deberá pagar las costas del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

    La derrota final de Espinosa: exdirector de la PDI deberá pagar las costas del juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

    4.
    Judd aborda declaraciones de ministro Barros: “Chile no debiera ser el patio trasero de ningún país”

    Judd aborda declaraciones de ministro Barros: “Chile no debiera ser el patio trasero de ningún país”

    5.
    En bodega construida con piedras en medio del desierto: Fiscalía y PDI detectan acopio de 636 kilos de marihuana

    En bodega construida con piedras en medio del desierto: Fiscalía y PDI detectan acopio de 636 kilos de marihuana

    6.
    Acuartelamiento, retiro de semáforos y limpieza de potenciales proyectiles: municipios preparan primer 11S de la era Kast

    Acuartelamiento, retiro de semáforos y limpieza de potenciales proyectiles: municipios preparan primer 11S de la era Kast

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

    400 temblores en un solo día: qué significa el enjambre sísmico en Cajón del Maipo

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Evento de Apple 2026: a qué hora verlo en Chile y qué se espera del iPhone plegable

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Un tratamiento contra el cáncer logró una remisión de la artritis reumatoide grave, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Feyenoord en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Feyenoord en TV y streaming

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Temblor hoy, miércoles 9 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 9 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Exministra Steinert reaparece en público tras excusarse de asistir a comisión investigadora de la Cámara
    Chile

    Exministra Steinert reaparece en público tras excusarse de asistir a comisión investigadora de la Cámara

    Carmona cuestiona revelación de Judd por 18-O y emplaza al gobierno si no hay antecedentes: “Ojalá solicitar cambio de embajador”

    Exministra Macarena Lobos: “Al gobierno le hace falta tener una actitud mucho más dialogante”

    Enjoy registra pérdidas, sus ingresos caen y firma apunta a la plataforma de apuestas en línea y casinos ilegales
    Negocios

    Enjoy registra pérdidas, sus ingresos caen y firma apunta a la plataforma de apuestas en línea y casinos ilegales

    Sin trabas: Juzgado de Brasil rechaza petición de la fiscalía de suspender la licencia ambiental de proyecto Natureza de CMPC

    Investigador renuncia a Anthropic y acusa a la empresa y a OpenAI de “apostar con nuestras vidas”

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados
    Tendencias

    Lluvia y tormentas eléctricas en Valparaíso y Rancagua: cuándo y cuáles serán los sectores más afectados

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas en Santiago y la zona central por tres días continuos

    Estas son las regiones que tendrían lluvia en Fiestas Patrias, según la última actualización del pronóstico

    El complejo momento de Ezequiel Lavezzi, figura de la selección argentina que perdió la Copa América de 2015 ante Chile
    El Deportivo

    El complejo momento de Ezequiel Lavezzi, figura de la selección argentina que perdió la Copa América de 2015 ante Chile

    Otra baja para Daniel Garnero: Eugenio Mena será operado y se suma a la larga lista de lesionados en la UC

    “El Ingeniero sabe de esto”: figuras del Betis aplauden el plan de Pellegrini para vencer al Lille en la Champions

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial
    Tecnología

    Investigador de Anthropic renuncia y lanza una inquietante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Sigue en vivo el Nintendo Direct: revisa los anuncios y novedades

    Xiaomi en IFA: la apuesta por homologar productos en Europa para acelerar su llegada a Chile

    Helloween: “La mayoría de las bandas de los 80, cuando hacen recuerdos, hay sólo uno o dos temas interesantes”
    Cultura y entretención

    Helloween: “La mayoría de las bandas de los 80, cuando hacen recuerdos, hay sólo uno o dos temas interesantes”

    John Lennon, Eric Clapton, cocaína y un avión: la historia del caótico regreso de un Beatle a los escenarios

    Jazz Monstarz se corona bicampeona de la Final Nacional de Dance Your Style 2026

    Polémica en conmemoración del 25º aniversario del 11/S: Giuliani pide a Mamdani que no asista a ceremonia por ser musulmán
    Mundo

    Polémica en conmemoración del 25º aniversario del 11/S: Giuliani pide a Mamdani que no asista a ceremonia por ser musulmán

    Rusia acusa a Zelenski de “chantaje” por sus advertencias sobre la aviación civil en el cielo ruso

    Zelenski lamenta la “insuficiente respuesta” internacional a los últimos ataques de Rusia contra Ucrania

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor
    Paula

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor

    Psicosis posparto: madres que pierden el juicio

    Mi mascota y yo: Molly, la gata viajera