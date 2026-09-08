Padres de Mariana Sepúlveda y confesión de Ghislain Quiroz: “Podríamos cerrar un ciclo, pero está siendo difícil”

“Cuesta convencerse de lo que él dice”, manifestaron los padres de Mariana Sepúlveda, Luis Sepúlveda y Marta León, en entrevista con Contigo en la mañana de CHV este martes, tras la confesión de un antiguo vecino que asegura que él mató a su hija.

La joven de 19 años salió la mañana del 29 de agosto de 2008 rumbo a su colegio en Independencia y no hay rastro de su paradero.

Su familia vivía entonces en el pasaje Logroño, en la población La Palma de Conchalí.

El sujeto que confesó el crimen, identificado como Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, tenía entonces 24 años y vivía a un par de casas.

El exvecino llegó hasta la 5° Comisaría de Carabineros la noche del domingo para dar cuenta de su responsabilidad en la muerte y desaparición de la joven.

Con los antecedentes que el sujeto aportó, la Fiscalía Centro Norte instruyó diligencias en el inmueble en el que vivía el supuesto homicida.

De acuerdo a la confesión, el hombre habría enterrado el cuerpo para ocultarlo y años más tarde lo habría trasladado para hacerlo desaparecer.

Este lunes se realizaron excavaciones en la casa para confirmar su versión.

“Podríamos cerrar un ciclo, pero está siendo súper difícil, muy doloroso y a nosotros nos vuelve a abrir la herida después de 18 años, entonces igual estamos procesando todo”, planteó la madre de la joven.

Luis Sepúlveda, en tanto, expresó que luego de 18 años, sus otros hijos ya han crecido y “han sabido tomar esta situación de una buena manera”.

“Llevamos muchos años sufriendo y nos cuesta creer que haya sido así, nos cuesta creer que sea verdad. Esperar que la justicia haga su trabajo y encuentre la prueba suficiente para poder saber”, planteó.

Marta León, a su vez, explicó que como familia les “cuesta procesar” lo que están viviendo luego de 18 años de búsqueda.

“Independiente de que sea verdad todo, porque no tenemos la certeza, si bien hay una persona que se dice ser culpable, que nunca tuvo el valor, a pesar de vernos tan cerca de su casa, de haber sido capaz de haber hablado antes, que permitió pasar el dolor 18 años para poder hablar ahora porque se enfermó, no justifico nada de lo que ha hecho, para nada, creo que es una cobardía súper grande”, sostuvo la mujer.

El padre, en tanto, hizo ver sus sospechas de que puede haber más gente involucrada en el posible crimen, entendiendo que en la casa de la familia de Quiroz, en que se hicieron las diligencias, vivía más gente en el tiempo en que su hija desapareció.

“Si es verdad, a lo que voy yo, que no lo hizo solo. Para hacer, como te digo, tomar a una niña, llevarla adentro, hacerle lo que le hizo, hacer un hoyo y enterrarla y tenerla tanto años. O sea, habiendo tanta gente en la casa, no lo hizo solo”, expuso Luis Sepúlveda.