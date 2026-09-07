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    Política

    Alejandro Irarrázaval asiste a comisión por caso Steinert: “La asesoría presidencial no intervino”

    El coordinador de asesores del gabinete presidencial asistió por primera vez a una comisión del Congreso, en este caso la que investiga la gestión de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Comisión Investigadora.

    Durante la mañana de este lunes, el coordinador de asesores del gabinete presidencial, Alejandro Irarrázaval, asistió por primera vez a una comisión, en este caso la de la Cámara de Diputados que investiga y revisa la gestión de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, durante su paso por el gobierno de José Antonio Kast.

    En la ocasión, Irarrázaval, sostuvo que ni él ni el equipo de asesores presidenciales participaron en la decisión de Steinert de enviar el oficio a la PDI, ni en la posterior salida de la prefecta de la PDI, Consuelo Peña.

    “El coordinador de asesores presidenciales no tiene competencia en la designación, ascenso ni retiro de oficiales de las policías. No existe norma legal ni reglamentaria que le atribuya participación en esa materia, ni instructivo presidencial que la contemple. En este caso en particular, señor diputado, no es una excepcional regla”, mencionó al ser consultado al respecto.

    Asimismo explicó que “la asesoría presidencial no recibió ninguna comunicación sobre la materia, no intervino ni se comunicó ni con la directiva de Investigaciones ni con la ministra sobre la materia”.

    Es así como Irarrázaval sostuvo que, dado que la materia estaba dentro del ámbito ministerial de Steinert y que el “segundo piso” no tenía competencia sobre ella, no necesariamente existía una obligación de comunicar la decisión.

    “No teniendo participación en estas materias difícilmente tendría ningún deber de informarme ningún ministro sobre esa materia, particularmente la Ministra de Seguridad en ese momento, la señora Steinert, dado que no me compete ese tema”, expresó.

    En la misma línea, el coordinador de asesores señaló que previo al informe de Contraloría, “no había una opinión formada en la materia, y evidentemente no había tampoco ninguna razón para que alguien pensara que estaba necesariamente mal o bien hecho la actuación de la Ministra, considerando que era un tema de su propio ámbito de trabajo”.

    Respecto de cuándo el Ejecutivo tomó conocimiento de la situación, Irarrázaval señaló que no podía precisar una fecha exacta, aunque sostuvo que el Presidente José Antonio Kast se enteró del caso cuando este ya se había hecho público.

    “No era materia que tuviera que comunicar, no la comunicó, y francamente no pasó a ser un tema hasta que no fue de conocimiento público, no era un tema ni entre la asesoría presidencial, y asumo que para el Presidente tampoco”, expresó.

    Asimismo, se refirió al funcionamiento del “segundo piso” de La Moneda, señalando que existe un jefe de políticas públicas y que “no es que haya una persona dedicada a cada tema particular. Hay un equipo de gente y los temas se trabajan relativamente en conjunto”.

    De igual forma Irarrázaval señaló que “si este tema hubiese sido tan obvio, no habría hecho falta hacer una consulta a Contraloría”, enfatizando que “la consulta a Contraloría se hizo, y la Contraloría se tomó su tiempo en responder la consulta, porque no ha sido un tema tan fácil de definir, incluso para gente que es experta en la materia de derechos administrativos”.

    En su exposición, el coordinador de asesores además apuntó que si Steinert “hubiese sabido las consecuencias que iba a tener, el oficio que estaba mandando no lo habría enviado o no lo habría enviado de esa forma”.

    “No creo que haya ninguna duda del reproche del oficio, independiente de que la Contraloría haya dicho o no haya dicho, eso creo que es evidente, no admite mucha duda y probablemente la propia ministra es la más arrepentida de haberlo enviado”, señaló.

    Finalmente, sobre la salida de Steinert, Irarrázaval, recordó el caso Monsalve señalando que “sin ir más lejos y sin el ánimo de polemizar, pero el gobierno anterior tuvo un ministro o un subsecretario en su cargo, varios días, con un tema mucho más grave, sin haber tomado ninguna resolución sobre la materia y efectivamente se equivocaron”.

    “Acá hay un tema de opinión de jurisdicción que es discutible, que es una postura de contraloría que yo respeto, por cierto, e incluso sin eso, en lo personal, yo creo que la propia ministra no reiteraría esa conducta, entonces no es un punto de discusión ese, espero que quede claro”, mencionó.

    Más sobre:Trinidad SteinertDiputadosComisión InvestigadoraSeguridad

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